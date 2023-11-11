تمكن قطاع الأمن العام من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص في المنيا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا قيام شخصين؛ بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بمحل سكن أحدهما بدائرة مركز شرطة ديرمواس.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة وأمكن ضبطهما وبحوزتهما ( 4 فرد محلى – أجزاء أسلحة مختلفة - أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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