إحباط وقوع مذبحة بالهرم والقبض على 9 أشخاص
تمكن قطاع الأمن العام من إحباط وقوع مذبحة بين طرفين والقت القبض على 9 اشخاص لقيامهم بتجهيز أسلحة نارية وبيضاء للتشاجر لخلافات بينهم بالهرم.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إعتزام بعض الأشخاص للتشاجر بدائرة قسم شرطة الأهرام وقيامهم بتجهيز الأسلحة النارية والبيضاء لذلك.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط طرفـى المشاجرة ("طرف أول" 6 أشخاص، وبحوزتهم " بندقية خرطوش – 4 فرد محلى - سلاح أبيض – عدد من الطلقات النارية – "طرف ثان" 3 أشخاص، وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض) وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام.
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء للتشاجر فيما بينهم بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة دون حدوث إصابات لخلاف على أولوية المرور أثناء سيرهم بدائرة القسم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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