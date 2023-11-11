السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 15 كيلو استروكس وبودر بحوزة مسجل خطر فى التجمع الأول

استروكس، فيتو
استروكس، فيتو

 نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عاطل  لقيامه بتصنيع وتوزيع المواد المخدرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بالتجمع الأول. 
 

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 9 كيلو جرامات- كمية من مخدر البودر وزنت 4,850 كيلو جرام- كمية من مخدرى "الحشيش، الهيدرو"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية - 3 سلاح أبيض "2 خنجر، سنجة"- مبلغ مالى- سيارة "مستأجرة"- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع- 3 ميزان حساس).

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بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وبيع وتوزيع المواد المخدرة، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والسيارة لتسهيل تحركاته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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استروكس مديرية أمن القاهرة ميزان حساس موقع فيتو مخدر الإستروكس قسم شرطة التجمع الأول

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