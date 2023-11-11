السبت 11 نوفمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوريات الأوربية والمصري الممتاز، أبرزها الأهلي والجونة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم السبت، فيتو

مواعيد مباريات اليوم السبت، يقام اليوم السبت العديد من المباريات القوية الدوريات الأوربية  في الدوري المصري والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والألماني والدوري السعودي.

وتستعرض فيتو في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم السبت والقناة الناقلة لها 

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري المصري 

الجونة × الأهلي - الساعة 5 مساءا - قناة Ontime sports 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وولفرهامبتون × توتنهام هوتسبير - الساعة 2:30 مساءا - قناة بى ان سبورت 1HD

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كريستال بالاس × إيفرتون - الساعة 5 مساءا - قناة بى ان سبورت 6 HD

مانشستر يونايتد × لوتون تاون - الساعة 5 مساءا - قناة بى ان سبورت 1 HD

أرسنال × بيرنلي - الساعة 5 مساءا - قناة بى ان سبورت 2 HD

بورنموث × نيوكاسل - الساعة 7:30 مساءا - قناة بى ان سبورت 1HD

موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا، فيتو

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني 

رايو فاليكانو × جيرونا - الساعة 3 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD

ألميريا × ريال سوسيداد - الساعة 5:15 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD

أوساسونا × لاس بالماس - الساعة 7:30 مساءا - قناة بى ان سبورت 6 HD

غرناطة × خيتافي - الساعة 7:30 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD

ريال مدريد × فالنسيا - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 1HD

مواعيد مباريات اليوم في بطولة سوبر جلوب لكرة اليد 

الأهلي × نادي الكويت - الساعة 12:15 ظهرا - قناة SSc SPORT

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي 

الفيحاء × الإتفاق - الساعة 5 مساءا - قناة SSc SPORT

الأخدود × الحزم - الساعة 5 مساءا - قناة SSc SPORT

الوحدة × النصر - الساعة 8 مساءا - قناة SSc SPORT

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي 

ليتشي × ميلان - الساعة 4 مساءا - قناة Starz Play App

يوفنتوس × كالياري - الساعة 7 مساءا - Starz Play App

مونزا × تورينو - الساعة 9:45 مساءا - Starz Play App

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني 

شتوتجارت × بروسيا دورتموند - الساعة 4:30 مساءا - قناة بى ان سبورت 8 HD

بايرن ميونيخ × هايدنهايم - الساعة 4:30 مساءا - قناة بى ان سبورت 5 HD

أوجسبورج × هوفنهايم - الساعة 4:30 مساءا

دار مشتاد × هاينز - الساعة 4:30 مساءا 

بوخوم × كولن - الساعة 7:30 مساءا - بى ان سبورت 5 HD

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي 

ريمس × باريس سان جيرمان - الساعة 6 مساءا - قناة بى ان سبورت 4 HD

لوهافر × موناكو - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 4 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي 

قاسم باشا × قيصري سبور - الساعة 12:30 مساءا 

ألانيا سبور × غازي عنتاب بي بي كي - الساعة 3 مساءا

فاتح كارجومروك × سيفاسبور - الساعة 3 مساءا 

هاتاي سبور × جالاتا سراي - الساعة 6 مساءا 

اتحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والجونة

محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

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مواعيد مباريات اليوم الدوري المصري الدوري الانجليزي الدوري الإسباني الدوري الإيطالي الدوري السعودي

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