مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوريات الأوربية والمصري الممتاز، أبرزها الأهلي والجونة
مواعيد مباريات اليوم السبت، يقام اليوم السبت العديد من المباريات القوية الدوريات الأوربية في الدوري المصري والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والألماني والدوري السعودي.
وتستعرض فيتو في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم السبت والقناة الناقلة لها
مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري المصري
الجونة × الأهلي - الساعة 5 مساءا - قناة Ontime sports 1
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون × توتنهام هوتسبير - الساعة 2:30 مساءا - قناة بى ان سبورت 1HD
كريستال بالاس × إيفرتون - الساعة 5 مساءا - قناة بى ان سبورت 6 HD
مانشستر يونايتد × لوتون تاون - الساعة 5 مساءا - قناة بى ان سبورت 1 HD
أرسنال × بيرنلي - الساعة 5 مساءا - قناة بى ان سبورت 2 HD
بورنموث × نيوكاسل - الساعة 7:30 مساءا - قناة بى ان سبورت 1HD
مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني
رايو فاليكانو × جيرونا - الساعة 3 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD
ألميريا × ريال سوسيداد - الساعة 5:15 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD
أوساسونا × لاس بالماس - الساعة 7:30 مساءا - قناة بى ان سبورت 6 HD
غرناطة × خيتافي - الساعة 7:30 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD
ريال مدريد × فالنسيا - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 1HD
مواعيد مباريات اليوم في بطولة سوبر جلوب لكرة اليد
الأهلي × نادي الكويت - الساعة 12:15 ظهرا - قناة SSc SPORT
مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي
الفيحاء × الإتفاق - الساعة 5 مساءا - قناة SSc SPORT
الأخدود × الحزم - الساعة 5 مساءا - قناة SSc SPORT
الوحدة × النصر - الساعة 8 مساءا - قناة SSc SPORT
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
ليتشي × ميلان - الساعة 4 مساءا - قناة Starz Play App
يوفنتوس × كالياري - الساعة 7 مساءا - Starz Play App
مونزا × تورينو - الساعة 9:45 مساءا - Starz Play App
مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني
شتوتجارت × بروسيا دورتموند - الساعة 4:30 مساءا - قناة بى ان سبورت 8 HD
بايرن ميونيخ × هايدنهايم - الساعة 4:30 مساءا - قناة بى ان سبورت 5 HD
أوجسبورج × هوفنهايم - الساعة 4:30 مساءا
دار مشتاد × هاينز - الساعة 4:30 مساءا
بوخوم × كولن - الساعة 7:30 مساءا - بى ان سبورت 5 HD
مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي
ريمس × باريس سان جيرمان - الساعة 6 مساءا - قناة بى ان سبورت 4 HD
لوهافر × موناكو - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 4 HD
مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي
قاسم باشا × قيصري سبور - الساعة 12:30 مساءا
ألانيا سبور × غازي عنتاب بي بي كي - الساعة 3 مساءا
فاتح كارجومروك × سيفاسبور - الساعة 3 مساءا
هاتاي سبور × جالاتا سراي - الساعة 6 مساءا
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