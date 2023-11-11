فوائد البروكلي، يقوى المناعة والعظام ويعالج الأنيميا ويحارب السرطان

فوائد البروكلي، البروكلي من الخضراوات الموسمية الشهيرة التي تظهر عادة في فصل الشتاء وهو من عائلة الكرنب والقرنبيط.

وفوائد البروكلي، عديدة لقيمتها الغذائية العالية فهو مقو جيد للمناعة ويساعد على إنقاص الوزن وينصح به الأطباء.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البروكلي من الخضراوات الخضراء الشهيرة التى تشبه القرنبيط فى تكوينها وهو من نفس العائلة، ويجب تناوله حيث يضاف إلى طبق السلطة، ويمكن طهيه، ولكن يفضل تناوله نيئًا للحفاظ على قيمته الغذائية.

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القيمة الغذائية الموجودة في البروكلي

وأضاف السيد، إن البروكلي له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية العالية حيث يحتوى على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين سي وفيتامين ب والألياف والبروتين والكربوهيدرات، لذا من الضروري تناوله.

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فوائد البروكلي

وتابع، أن هناك العديد من الفوائد التي تدفعنا لتناول البروكلي طوال فترة انتشاره في الأسواق، ومن فوائد البروكلي:-

له خصائص مضادة للالتهاب وللحساسية، وذلك لما يحتويه من أحماض أوميجا 3 الدهنية ومركب قوي يعرف باسم "كايمبفيرول" الذي يسمح للجسم بمحاربة الالتهابات والحساسية، ولذلك هو الأفضل لحماية الجسم من التهابات الشتاء ونزلات البرد.

البروكلي غني بفيتامين C وفيتامين K وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهذه العناصر الثلاثة، لذلك فمن فوائد البروكلي المذهلة؛ أنه يعمل على تقوية الذاكرة ويزيد من معدلات الذكاء.

يحارب تكون الخلايا السرطانية، لما يحتويه من عناصر مضادة للأكسدة، توقف عمل الخلايا السرطانية بالجسم.

يعمل على تقوية وبناء عظام أطفالك، كما أنه يحميك من إمكانية الإصابة بهشاشة العظام عند التقدم في العمر، ويساعد على زيادة كثافة العظام، ويحمي من فقدان العظام من خلال العمل كحاجز ضد الأحماض الأيضية التي تشير الدراسات أنها تعمل على انهيار النسيج العظمي.

يحتوي البروكلي على عنصر الـ"جلوكورافانين" الذي يساعد على إصلاح أنسجة الجلد التالفة وتعزيز صحة الجلد، وتجديد خلاياه.

يحافظ على سلامة الجهاز العصبي

البروكلي غني بالمواد المضادة للأكسدة، كالفلافونويد، والكاروتينات، والتي تعمل على تخليص الجسم من الجذور الحرة، التي تهاجم خلايا الجسم لتدميرها.

البروكلي غني بالألياف التي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

يعمل البروكلي على تنظيم عمل الأمعاء والمعدة، لما يحتويه من نسبة عالية من الألياف، مما يجعله يساعد الجهاز الهضمي على العمل بشكل جيد، كما يساعد على تنظيفه من السموم، التي تتراكم به نتيجة الأطعمة الدسمة.