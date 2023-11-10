الجمعة 10 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد البنجر الاحمر، يقوى عضلة القلب ويعالج الأنيميا ويحارب السرطان

البنجر الاحمر، فيتو
البنجر الاحمر، فيتو

فوائد البنجر الاحمر، البنجر من الخضروات المميزة بلونها الصريح، وهو سر من اسرار فوائده، ويدخل البنجر فى صناعات عديدة، وتحرص ربات البيوت على إضافته للسلطة أو تقديمه كنوع من المقبلات.

وفوائد البنجر الاحمر، عديدة لقيمتها الغذئية العالية، وهو من الخضروات التى ينصح بها اأطباء دئما لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الحديد.

 ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن البنجر يعتبر علاج قوى للقضاء على أنيميا فقر الدم لإحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي، لذا يجب على الأمهات الإكثار من تقديمه للصغار سواء فى السلطة أو العصير او المقبلات.

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البنجر يدخل فى العديد من الصناعات

واضاف أخصائى التغذية العلاجية أن البنجر يدخل فى صناعة العديد من الأدوية وأيضا يدخل فى صناعة السكر ولونه المميز يستخدم كلون غذائي صحى وطبيعي، لذا تحرص ربات البيوت على استخدامه فى عمل المقبلات والمخللات.

عناصر مهمة موجودة في البنجر الاحمر

وتابع، أن البنجر الاحمر له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، مثل الحديد وفيتامين سي وفيتامين أ والالياف والبوتاسيوم والماغنسيوم وحمض الفوليك وفيتامين ب والبروتين، مايجعل تناوله ضرورى حفاظا على الصحة.

فوائد البنجر الاحمر، فيتو 

فوائد البنجر الاحمر 

وأوضح أخصائى التغذية العلاجية، أن من فوائد البنجر الاحمر:-

  • يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لأنه يخفض نسبة الكوليسترول بالدم.
  • يطرد السموم من الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة.
  • يخفض مستوى السكر بالدم، وبالتالي تناوله مهم لمرضى السكر.
  • يساعد على علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وكذلك فيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد بشكل جيد.
  • يقوى المناعة لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين سي.
  • يساعد على الاسترخاء ويقلل التوتر ويحسن المزاج وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بالاكتئاب.
  • مهم لصحة الصغار حفاظا على صحتهم ونموهم بشكل صحى وحمايتهم من الإصابة بأنيميا فقر الدم.
  • مهم للرياضيين قبل التمرين لأنه يمد الجسم بالطاقة ويقوى العضلات ويقلل فرص الإصابة بالشد العضلي.
  • يساعد على الوقاية من أمراض السرطان لأنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية تمنع وجود الشوارد الحرة المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية.
  • مهم لصحة المرأة الحامل لأنه يساعد في تغذيتها ونمو الجنين بشكل صحي كما يقلل فرص الإصابة بتشوهات الأجنة.
  • يساعد على إنقاص الوزن لأنه قليل السعرات الحرارية ويساعد فى الشعور بالشبع لفترات طويلة، ويرفع معدلات حرق الدهون بالجسم.
  • يقوى النظر لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ.
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