فوائد البيض المسلوق، مهم للصغار والحوامل ويحمي من الأمراض الخطيرة

فوائد البيض المسلوق، البيض المسلوق من الأكلات المهمة التي يجب تحضيرها على وجبة الإفطار يوميا خاصة للصغار حفاظا على صحتهم ونموهم.

وفوائد البيض المسلوق، عديدة وهو يعتبر مصدر جيد للبروتين والحديد وفيتامين د، وعناصر أخرى عديدة، ويجب الإهتمام بتناوله للاستفادة منه.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى على العلاجية، إن البيض المسلوق من الأكلات الضرورية فهو يحتوى على البروتين الحيوانى المهم لتقوية عضلات الصغار وعظامهم ومساعدتهم على النمو بشكل صحي، لذا يجب على كل أم أن تقدم بيضة مسلوقة على الإفطار للصغار يوميا، حفاظا على صحتهم ونموهم.

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القيمة الغذائية الموجودة في البيض المسلوق

وأضافت منى، أن البيض المسلوق له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والزنك والسيلينيوم والبروتين والأوميجا 3 وفيتامين ب والكوبالامين وفيتامين د وفيتامين، لذلك هو مهم للصحة.

فوائد البيض المسلوق، فيتو

فوائد البيض المسلوق

وتابعت، أن فوائد البيض المسلوق عديدة وتدفعنا لتناوله يوميا، ومن فوائد البيض المسلوق:

البيض يعد من أهم الأطعمة التي تساعد على تقليل الشهية وإعطاء الشعور بالامتلاء لفترة طويلة خاصة إذا تم تناوله على وجبة الإفطار، كما أن البيض يحتوي على فيتامين «أ» والبروتين، مما يساعد الجسم على أن يبقى حيويا ونشيطا طوال اليوم، لذا يجب تناول بيضة مسلوقة على الإفطار يوميا أثناء فترة الريجيم.

البيض هام لنمو دماغ الجنين، البيض يحتوي على مادة الكولين وأوميجا 3 وعدد الأحماض الدهنية، والتي تعمل على تطور نمو دماغ الجنين بشكل عام، كما أنه يمنع تشوهات الأنبوب العصبي في الجنين.

يمكن للمرأة الحامل التي لا تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أن تتناول من بيضة إلى اثنتين كل يوم، أما إذا كانت مستويات الكوليسترول مرتفعة، فلابد من تجنب صفار البيض.

يحتوي البيض على مادة غذائية نادرة تسمى "الكولين"، وهي مادة ضرورة لبناء أغشية الخلايا، وإنتاج جزيئات الإشارات في الدماغ.

البيض غني بالسيلينيوم والزنك وبعض الفيتامينات مثل فيتامين A، D،B، المهمة للحامل.

البيض غني بالبروتينات التي تعتبر ضرورية أثناء الحمل، حيث إنها تساعد في بناء خلايا الجنين.

تناول البيض بانتظام يجعل هذه الجسيمات أكبر، وبالتالي ستكون أكثر صعوبة في أن يحملها الدم، والأسهل أن يطردها.

البيض يزيد من الكوليسترول الجيد في الدم، ومن البروتينات الدهنية عالية الكثافة في الدم، مما يقلل من مخاطر السكتة الدماغية وأمراض القلب.

البيض يحتوي على "اللوتين"، "زياكسانثين" وفيتامين (أ)، وهي عناصر غذائية هامة لازمة تحمي البصر من الضعف.

البيض يمنح الشبع لفترة طويلة، خاصة عند تناوله في وجبة الإفطار، ولذلك هو الأفضل عند اتباع نظام للتخلص من الوزن الزائد، كما أن البيض منخفض السعرات الحرارية، وهذا يجعله عنصرا أساسيا من أي نظام غذائي، لفقدان الوزن.