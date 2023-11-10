ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر في مطار الرياض (صور)

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، اليوم الجمعة إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تهدف إلى التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة.



زيارة أمير قطر إلى السعودية

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم أمير قطر لدى وصوله العاصمة الرياض.

وفي وقت سابق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي يقوم بزيارة لمصر.

ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر، فيتو

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس عقد جلسة مباحثات مع أخيه الشيخ تميم بن حمد، شهدت الإشادة بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واتفق الزعيمان على مواصلة تفعيل مختلف أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات بين البلدين.

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زيارة أمير قطر إلى مصر

كما ناقش اللقاء ناقش التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يرتبط به من تحديات إقليمية، تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة، وفي ذلك السياق بحث الزعيمان أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء في غزة، ووقف نزيف الدم.

حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لتحقيق وقف لإطلاق النار، واستدامة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة، كما تم تأكيد رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري.

ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر، فيتو



واختتم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تصريحاته بالإشارة إلى أن الجانبين أكدا استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقنًا لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وصولًا إلى إقامة دولته المستقلة وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية وتحقيق السلام العادل في المنطقة.

ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر، فيتو

وفي السياق ذاته قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع إكس: "مباحثاتي مع أخي عبد الفتاح السيسي تأتي في مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع في غزة بسبب عدوان إسرائيل الغاشم وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني الذي لا يخدم تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة".



وأضاف أمير قطر في تغريدته عقب لقائه مع الرئيس السيسي: "جميع الأطراف مطالبة بتكثيف الجهود لوقف هذه الحرب ورفع المعاناة عن أشقائنا الفلسطينيين".

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