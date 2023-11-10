الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

البحوث الفلكية: غرة جمادى الأولى 15 نوفمبر

هلال جمادى الأولى،
هلال جمادى الأولى، فيتو

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر جمادى الأولى سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:29 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من ربيع الآخـر 1445هـ الموافق 13/11/2023م (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

Advertisements

 

غرة جمادى الاول


ويغرب القمر قبل غروب الشمس بـدقيقتين في مكة المكرمة و5 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (2– 6 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 11 دقيقة)، فيما عدا داكار ونواكشوط حيث يمكث القمر فيهما 8 و6 دقائق على الترتيب.
وبذلك يكون يوم الثلاثاء 14/11/2023 م هو المتمم لشهـر ربيـع الآخر 1445هـ وتكون غرة شهر جمادى الأولى 1445هـ فلكيًا يوم الأربعاء 15/11/2023م.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية القومي للبحوث الفلكية جمادى الأول معمل أبحاث الشمس

مواد متعلقة

رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد يستقبل وفد القافلة الدعوية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية

بعد توقعات العالم الهولندي، عباس شراقي يكشف علاقة علم الفلك بتوقع الزلازل في المنطقة

الأكثر قراءة

بزيادة 330 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار قاروصة السجائر بالأسواق

غرفة سرية وشكاير فلوس، حكاية كنز أشهر متسول في الدقهلية (فيديوجراف)

موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر استعدادا لجيبوتي وسيراليون

مقتل أعلى رتبة في جيش الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة

عثروا بعد وفاته على شكائر فلوس، مصير كنز "عم حمدي" أشهر متسول في الدقهلية

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء مساء اليوم الجمعة 10-11-2023

شيخ الأزهر لقادة الدول العربية: وقف العدوان عن إخوتنا في فلسطين واجب ديني وشرعي

‏قناة عبرية: إسرائيل تتخذ قرارات صعبة لإتمام صفقة الأسرى مع المقاومة الفلسطينية

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

الطبيب المصري هاني عتيبة، أول شخص غير إنجليزي يشغل منصب رئيس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا

توقعات الأبراج اليومية، السبت 11-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

الجنيه يوقف حركة سعر اليوان الصيني علي مدار 48 ساعة

بالأسعار، طرح أراض تعليمية وحق انتفاع للتخصيص الفوري بالمدن الجديدة

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

أسعار السكر مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الأسعار الرسمية للسجائر بعد الزيادة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف: الاستخفاف الإسرائيلي بحياة الفلسطينيين يرسخ لنشر ثقافة الاستخفاف بحياة البشر

المفتي لأهل غزة: لا تتركوا أرضكم حتى لا تضيع القضية

نائب جامعة الأزهر: الأغنياء لا يملكون المال والله يحاسبهم عليه

المزيد
الجريدة الرسمية