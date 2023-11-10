الصليب الأحمر: النظام الصحي في غزة بلغ نقطة اللاعودة

حذر الصليب الأحمر، اليوم الجمعة، من أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة، الذي مزقته الحرب ويواجه هجمات إسرائيلية متكررة مع تضاؤل إمداداته، "وصل إلى نقطة اللاعودة".

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان: "إن نظام الرعاية الصحية في غزة الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة ويفتقد للأمان على نحو متزايد، وصل إلى نقطة اللاعودة، ما يعرض حياة الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين للخطر".

واليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة تجاوز عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، في يومها الخامس والثلاثين، 11 ألف ضحية.

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وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، في إفادة صحفية: "ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 11078 شهيدًا، من بينهم 4506 أطفال، و3027 سيدة، و678 مسنًا، وإصابة 27490 مواطنًا بجراح مختلفة".