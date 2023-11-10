الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري السعودي، الهلال يتعادل سلبيا أمام التعاون في الشوط الأول

الهلال، فيتو
الهلال، فيتو

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريقي الهلال والتعاون في المباراة التي تقام بالجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري علي ملعب ستاد الملك فهد.

أحداث الشوط الأول 

استطاع ميتروفيتش خطف هدف للهلال في الدقيقة 38 ألغاه الفار. 

وحصل حسن تمبكتي من جانب الهلال علي بطاقة صفراء وكذلك العييران من جانب التعاون. 

ومنعت العارضة سالم الدوسري من خطف هدف التقدم للهلال. 

 

تشكيل الهلال 

حراسة المرمى: بونو 

خط الدفاع: سعود، كوليبالي، حسن تمبكتي، الشهراني 

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خط الوسط: كنو، ناصر، مالكوم 

خط الهجوم: ديلجالدو، الدوسري، ميتروفيتش 

 

 

تشكيل التعاون 

حراسة المرمى: مايلسون 

خط الدفاع: العييري، جيروتو، السلولي، الأحمد، فقيهي 

خط الوسط: باحسين، المهديوي، ميدران 

خط الهجوم: بيدرو، ماتيوس 

 

 

الدوري السعودي، الدوسري يتفوق على رونالدو في سباق أفضل هدف بالجولة الـ12

الدوري السعودي، تفوق سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي على البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، في سباق أفضل هدف بالجولة الـ12 من الدوري السعودي.

ونجح الدولي السعودي سالم الدوسري في التغلب على كريستيانو رونالدو، في سباق هدف الجولة في دوري روشن السعودي، حسبما أعلن الحساب الرسمي من بطولة الدوري السعودي.

وحصل هدف الدوسري في مرمى الفتح على نسبة 49% من أصوات الجماهير عبر المنشور، متفوقا بفارق ضئيل على هدف كريستيانو رونالدو في مرمى الخليج، الذي نال 48% من الأصوات.

وحصل رونالدو في وقت سابق على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي عن شهري أغسطس وسبتمبر، حيث يقدم مستويات مبهرة مع النصر خلال الموسم الجاري، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 12 هدفا.

يذكر أن الهلال يتصدر دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يأتي النصر خلفه بواقع 28 نقطة بعد مرور 12 جولة من المسابقة.

 

 

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