مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، مباريات هامة في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية ولعل أبرزها الهلال ضد التعاون والاتحاد ضد أبها وجاءت مواعيدها..

الدوري السعودي

الهلال ضد التعاون 5:00 مساءا

اتحاد جدة ضد أبها 8:00 مساءا

الدوري الاسباني

أتلتيك بلباو ضد سيلتا فيجو 10:00 مساءا

الدوري الايطالي

ساسولو ضد ساليرنيتانا 7:30 مساءا

جنوي ضد هيلارس فيرونا 9:45 مساءا

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ ضد فولفسبورج 9:30 مساءا

الدوري الفرنسي

مونبيليه ضد نيس 10:00 مساءا

الدوري المغربي

المغرب الفاسي ضد الاتحاد التوركي 5:00 مساءا

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المغرب التطواني ضد مولودية وجدة 7:15 مساءا

الدوري التركي

طرابزون سبور ضد قونيا سبور 7:00 مساءا

أنقرة جوتشو ضد انطاليا سبور 7:00 مساءا

الدوري البرتغالي

إستوريل ضد كازا بيا 10:15 مساءا