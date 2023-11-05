الدوري السعودي، التعاون يتعادل سلبيا أمام ضمك

الدوري السعودي، تعادل فريقا نادي ضمك المحترف ضمن صفوفه المصري طارق حامد ونظيره التعاون سلبيا بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري السعودي للموسم الجاري 2023 - 2024.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوي من كلا الفريقين، وأضاع الفريقان فرصا عديدة خلال الشوط الأول.

وفشل فريق التعاون في الفوز علي ضمك والمتابعة نحو الصدارة والمنافسة بين الكبار علي بطولة الدوري السعودي للموسم الجاري.

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ترتيب التعاون بالدوري السعودي

ويحتل نادي التعاون المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة بعدما حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل في اربع مباريات وسقط في فخ الهزيمة في لقاء واحدة.

ترتيب ضمك بالدوري السعودي

فيما يأتي نادي ضمك في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة جمعهم من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في خمس مباريات والخسارة في أربعة مثلهم.

تشكيل التعاون أمام ضمك

وجاء تشكيل فريق التعاون كالتالى:

حراسة المرمى: مايلسون تينوريو دوس سانتوس.

خط الدفاع: عبدالملك العييري، أندري جيروتو، وليد عبدالوهاب الأحمد، معاذ عبدالعزيز فقيهي.



خط الوسط: فلافيو دا سيلفا، أشرف المهديوي، ألفارو ميدران.



خط الهجوم: سعد فهد الناصر، جواو بيدرو، موسى بارو.

ضمك السعودي

وفاز فريق الخليج السعودي على نظيره ضمك بركلات الترجيح وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وانتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليذهب الفريقان إلى الأوقات الإضافية ومن ثم إلى ركلات الجزاء الترجيحية ليحسمها الخليج لصالحه بنتيجة 6-5.

وافتتح جونغ يونغ التهديف للخليج في الدقيقة 27، قبل أن يدرك ستانيوس هدف التعادل لـ ضمك بالدقيقة 33.

وسجل طارق حامد ركلة ترجيح لفريقه ضمك.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الخميس، عن إيقاف الدولي المصري طارق حامد لاعب فريق ضمك، مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال بسبب قيامه بسلوك غير رياضي في مباراة ضمك والخليج.

وأوضحت لجنة الانضباط،، أن قرار إيقاف طارق حامد غير قابل للاستئناف.

إشارة غير لائقة من طارق حامد



وأظهرت الكاميرات طارق حامد يشير بطريقة غير لائقة عقب مباراة فريقه أمام الخليج بعد تسديدة ركلة ترجيح.

وفاز الخليج الذي يضم بين صفوفه محمد شريف على ضمك بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.