الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رياضة

ماني وتاليسكا يقودان النصر أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا وغياب رونالدو

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

دوري أبطال آسيا ، أعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة الدحيل في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب استاد خليفة الدولي في قطر، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا.

ويتواجد النصر السعودي والدحيل القطري في المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا، بجانب كل من برسبوليس الإيراني واستقلال الطاجكستاني.

 

تشكيل النصر أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا

وجاء تشكيل النصر السعودي أمام الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا كالتالي:

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حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكسيس تيليس- محمد فتيل- سلطان الغنام- عبد الله العمري.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- سامي النجعي- أوتافيو.

خط الهجوم: عبد الله غريب- ساديو ماني- أندرسون تاليسكا

 

ترتيب النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا

ويتصدر النصر ترتيب المجموعة الخامسة لـ دوري أبطال آسيا، برصيد 9 نقاط بعد الفوز في أول 3 جولات من مباريات المجموعة.

 

موعد مباراة النصر السعودي ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة النصر السعودي مع نظيره فريق الدحيل القطري، مساء اليوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر، وذلك على “عبدالله بن خليفة بدولة قطر.

 

ويغيب النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي، عن مواجهة اليوم أمام نظيره الدحيل القطري بسبب شعوره بالاجهاد.

وكان فريق النصر قد نجح في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره الدحيل القطري برباعية مقابل هدفين، في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري ابطال آسيا.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والدحيل القطري

وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية؛ وقنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وسيتم نقل مباراة النصر ضد الدحيل عبر قناة SSC1 HD.

وقرر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، إراحة مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، عن مواجهة الدحيل القطري، التي من المقرر أن تجمع الفريقين، اليوم  الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا.

وغاب رونالدو عن قائمة الفريق المسافرة إلى الدوحة لمواجهة الفريق القطري، إذ قرر المدرب منحه راحة.

وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على منصة "إكس": "بعثة النصر المغادرة الآن إلى الدوحة لا يتواجد بها كرستيانو رونالدو، وبالتالي تأكد غيابه عن مواجهة الدحيل مساء اليوم الثلاثاء".

 

نتائج النصر في دوري أبطال آسيا 

النصر حقق نتائج إيجابية في المباريات السابقة بعد الفوز على برسبوليس الإيراني واستقلال دوشنبه من طاجيكستان، ثم الدحيل في الجولة الماضية ليعتلي صدارة المجموعة الخامسة.

والنصر يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة بـ 9 نقاط، ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بينما حصل فريق الدحيل على المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط.

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دوري أبطال آسيا، رونالدو يغيب عن النصر السعودي في مواجهة الدحيل القطري

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