3 مباريات ودية لطلائع الجيش استعدادًا للجونة

قرر الجهاز الفنى لفريق طلائع الجيش لكرة القدم بقيادة الكابتن عبد الحميد بسيونى، خوض 3 مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى الممتاز الحالية.

ويواجه فريق طلائع الجيش كلا من فريق الهلال الليبى الذى يعسكر بالقاهرة، وجار الاتفاق مع فرق الزمالك وإنبى والبنك الأهلى للعب مباراتين أخريين.

يأتي ذلك فى إطار استعدادات الطلائع للقاء الجونة عقب عودة مباريات الدورى المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجارى فى الأسبوع السابع للدورى.

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ويسعي عبد الحميد بسيونى الي تجهيز جميع اللاعبين خاصة الذين يواصلون عملية التأهيل بعد العودة من الإصابة أمثال: أحمد الشيخ وحميد ماو ومحمد حمدى زكى، استعدادًا لمواجهة الجونة القادمة.

وكان الفريق قد عاد للتدريبات الجماعية بملعبه بجهاز الرياضة العسكرى تحت قيادة عبد الحميد بسيونى والجهاز المعاون، بعد انتهاء الراحة السلبية لمدة 4 أيام، التى منحها الجهاز الفنى للفريق عقب الفوز الأخير على الإسماعيلى أو الدراويش بالإسماعيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الأسبوع السادس لدورى المصري ليعود الطلائع من الإسماعيلية بأغلى ثلاث نقاط دفعت الفريق إلى المركز السادس برصيد 10 نقاط، بفارق هدف عن إنبى الخامس، على أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية يوم الجمعة القادم بجهاز الرياضة العسكرى.

وغاب حميدو ماو ومحمد حمدى زكى عن مباريات الطلائع الأخيرة بعدما أثبتت الأشعة تعرضهما للإصابة بشد فى العضلة الأمامية، فيما عانى أحمد الشيخ من الإصابة بالتهاب في عضلات البطن، بينما أجرى مصطفى الخواجة جراحة فى البطن.

ويستعد الطلائع لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الخميس 30 نوفمبر الجاري باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف فقط

وافتتح الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الاهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل سلبيًا مع انبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلي في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين بالجولة