طلائع الجيش يفوز على الإسماعيلي 3-2 في الدوري

الدوري المصري، حقق فريق طلائع الجيش الفوز علي الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت في الجولة السادسة لبطولة الدوري علي ملعب الإسماعيلية.

أحداث الـمباراة

تبادل الفريقان الاستحواذ علي الكرة خلال شوط المباراة الأول، واستطاع باسم مرسي خطف هدف التقدم لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 51 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وتعادل جودوين شيكا لفريق الجيش في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 52 خطف عبدالرحمن شيكا الهدف الثاني للجيش، قبل أن يخطف الدراويش هدف التعادل في الدقيقة 75 عن طريق عماد حمدي، وخطف محمد هاني الهدف الثالث للجيش في وقت قاتل في الدقيقة 96.

تشكيل الإسماعيلي أمام طلائع الجيش

حراسة المرمي: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد دسوقي، حمدي النقاز، اياد العسقلاني، محمد نصر

خط الوسط: محمد حسن، محمد عبدالسميع، عمر الساعي

خط الهجوم: عبدالرحمن مجدي، باسم مرسي، ياو أنور

ويدخل الإسماعيلى مباراة طلائع الجيش؛ بحثا عن الفوز بعد تعادله سلبيا أمام الداخلية في الجولة الماضية بينما يدخل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سيراميكا 1-0 بالجولة ذاتها.

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واستعاد طلائع الجيش نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه سيراميكا على إستاد جهاز الرياضة في الجولة الخامسة للدوري المصري سجل اللاعب النيجيري جودوين شيكا هدف طلائع الجيش.

وفاز الطلائع على البنك الأهلي (2-0) بالجولة الأولى ثم تعادل مع إنبي بدون أهداف وخسر أمام مودرن فيوتشر (0-2)، وأمام المصري البورسعيدي (0-1).

ترتيب الإسماعيلي بالدوري

الإسماعيلي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من 5 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 4 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

ترتيب طلائع الجيش بالدوري

أما طلائع الجيش فيحتل المركز الـ13 برصيد 7 نقاط جمعهم من 5 مباريات حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه 3 أهداف واستقبل الفريق مثلها.

حكام مباراة الاسماعيلي وطلائع الجيش

ترتيب فرق الدوري المصري قبل مبارايات اليوم

1- بيراميدز 13 نقطة

2- مودرن فيوتشر 12 نقطة

3- زد اف سي 12 نقاط

4- الاتحاد 11 نقطة

5- الأهلي 9 نقاط

6- المصري 9 نقاط

7- الزمالك 8 نقاط

8- الجونة 8 نقاط

9- بلدية المحلة 8 نقاط

10- سموحة 8 نقاط

11- سيراميكا 11 نقطة

12- إنبي 7 نقاط

13- طلائع الجيش 7 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- المقاولون نقطتين

18- البنك الأهلي بلا نقاط

الأهلي يفوز علي المقاولون العرب

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

تقدم طاهر محمد طاهر بهدف للأهلي في الدقيقة 45+4 ثم أضاف محمد هاني الهدف الثاني في الدقيقة 85 قبل أن يسجل الأوغندي جوزيف أوشايا من ضربة جزاء للمقاولون في الدقيقة 89.

ورفع الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر رصيده إلى 9 نقاط وله 3 مؤجلات في المركز الخامس بينما توقف رصيد المقاولون بقيادة شوقي غريب عند نقطتين في المركز قبل الأخير.