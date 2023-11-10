الجمعة 10 نوفمبر 2023
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صحة الدقهلية تختتم فعاليات الدورة التدريبية لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية

جانب من التدريب لصحة
جانب من التدريب لصحة الدقهلية، فيتو

أعلنت صحة الدقهلية، ختام فعاليات الدورة التدريبية على استراتيجيات مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية.

وذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة وفي إطار اهتمام الدولة بالقضاء على البلهارسيا ومكافحة الطفيليات المعوية والارتقاء بكفاءة الكوادر الطبية على جميع المستويات.

حيث اختتمت الإدارة العامة المتوطنة وإدارة البلهارسيا والفاشيولا فعاليات الدورة التدريبية على استراتيجيات مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية وطرق الوقاية والعلاج.

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جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر علي إبراهيم مدير الإدارة العامة للمتوطنة بالمديرية والدكتور محمد عماد مدير إدارة البلهارسيا بالإدارة وتحت رعاية الدكتورة أماني الحبشي مدير الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة وبإشراف الدكتورة عفاف إبراهيم مدير الإدارة العامة للبلهارسيا والطفيليات المعوية.

استمر التدريب على مدار 3 أيام حيث استهدف مديري المتوطنة والمراجعين وفني المعمل الجدد بالإدارات الصحية التابعة به.

وتناول استراتيجية الوزارة في مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية إلى جانب أعمال المسح الميداني وكيفية التسجيل بالسجلات وأشكال البويضات والطفيليات.

قام بالتدريب فريق المتوطنة بالإدارة العامة المركزية بالوزارة الدكتور أشرف أمين مدير إدارة البلهارسيا بالإدارة المركزية والدكتور سامح المرحومي من إدارة مكافحة البلهارسيا في حين تولي التدريب على الميكرسكوبات الأستاذة مرفت خلف مراجع معملي بالإدارة المركزية المتوطنة بالوزارة.

من جانبه أكد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة على أهمية مثل هذه التدريبات لدعم الفريق الطبي بما يلزمه من مهارات لرفع الوعي لمقدمي الخدمة بالإدارات الصحية وداعيًا جميع الأطقم الطبية للاستمرار في التعلم والاطلاع على شتى البحوث بمختلف المجالات للاستفادة منها على النحو الأمثل.

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