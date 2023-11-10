الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يكرِّم وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية (صور)

جانب من التكريم،
جانب من التكريم، فيتو

كرَّم الاستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحه بالإسماعيلية، تقديرا لجهوده في تطوير القطاع الصحي بالمحافظة، خلال فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع لكلية التمريض بجامعة قناة السويس والذي نظمته كلية التمريض  تحت عنوان “التفاوتات الصحية: الانتقال من الثبات إلى تحقيق المعايير”. 

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إقامة المؤتمر التاسع لكلية التمريض 

وأقيم المؤتمر بالتعاون مع جامعة ايديث كوان باستراليا، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، والأستاذ الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض.  

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جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو

أبرز الحضور خلال فعاليات المؤتمر 

وأقيم المؤتمر بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وذلك بحضور عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكليات التمريض، وعمداء ونقباء التمريض بقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي 

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر أن جامعة القناة احتفلت هذا العام ببدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي، ليكتمل عقد المنظومة الطبية والصحية بالجامعة، مؤكدا أننا نسعى إلى تقديم خدمة طبية متميزة لكل من يحتاجها. 

جانب من المؤتمر، فيتو 
جانب من المؤتمر، فيتو

موضحا أنه لكي نواجه التحديات التي تواجه المنظومة الصحية لابد أن يقابلها تحديث وتطوير في التعليم الطبي. 

وأضاف رئيس الجامعة أن المنظومة الصحية بمصر لا يوجد بها أفضلية أو أسبقية لمؤسسة على الأخرى، بل يعمل الجميع يدا واحدة لتقديم خدمة صحية أفضل، مؤكدا على ضرورة مواكبة التطور والتحديث والسعي وراء كل جديد داخل القطاع الطبي، للوصول إلى تقديم أداء وخدمة طبية على أعلى مستوى.  

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو 

نجاح المؤتمر 

وتمنى رئيس الجامعة نجاح المؤتمر وتحقيق الأهداف المرجوة منه للنهوض بالخدمات الصحية والطبية في مجال التمريض، يستفيد منها الجميع.  

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