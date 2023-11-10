%85.9 نسبة تداولات المصريين بالبورصة هذا الأسبوع، صعود قوي ينتظر المؤشر الرئيسي بتعاملات الأحد، وجيروم باول: لن نتردد في تشديد السياسة النقدية

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة بنهاية الأسبوع نسبة % 89.0 من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %3.9 والعرب على %7.1 وذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 249.3 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 6.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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البورصة المصرية، فيتو

نسبة تعاملات المصريين من قيمة التداول للأسهم المقيدة

ومن جانبه، قال محمد عبد الحليم خبير أسواق المال لـ “فيتو”: سجلت تعاملات المصريين نسبة %85.9 من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب %6.5 وسجل العرب %7.7 وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5,791.6 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3,178.6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام، مشيرا إلى أن البورصة المصرية تمر بمرحلة تجميع للقوى والسير في الاتجاه العرضى مما يظهر الصعود الحذر لمؤشرات البورصة المصرية.

وأضاف عبد الحليم قائلا: هناك صعود قوى ينتظر المؤشر إيجى إكس 30 بتداولات الأسبوع القادم حيث من المتوقع أن يصعد إلى مستوى 25000 نقطة بختام تداولات الشهر، مشيرا الى أن المؤشر سيكون مدعوم بقوة شرائية من المستثمرين المحليين والأجانب.

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محمد عبدالحليم، فيتو

تداولات جلسة نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.632 تريليون جنيه، لتربح نحو 16 مليار جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% عند مستوى 24312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92 % عند مستوى 29341 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% عند مستوى 10349 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 4701 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% عند مستوى 6987 نقطة.

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باول: لن نتردد في تشديد السياسة النقدية وخبير: هذا ما سيحدث فى البورصة المصرية

جاء إعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، عن إمكانية رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر، في إطار الجهد لخفض التضخم وإعادته إلى معدله السابق البالغ 2 في المئة، حيث قال باول خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: «نعلم أن التقدم المستمر نحو هدفنا البالغ 2 في المئة ليس مضمونًا»، مضيفًا: «إذا أصبح من الملائم تشديد السياسة بشكل أكبر، فلن نتردد في ذلك».

تأتي تصريحات باول بعد نحو أسبوع على تصويت البنك المركزي الأمريكي للمرة الثانية لمصلحة إبقاء سعر الفائدة ثابتًا عند أعلى مستوى له منذ 22 عامًا، ما عزز التوقعات بعدم رفعه مجددًا.

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الفيدرالى الامريكى، فيتو

لجنة تحديد سعر الفائدة وسياسة نقدية متشددة بما يكفي

أضاف باول أنه على الرغم من التزام لجنة تحديد سعر الفائدة التابعة لمجلس الاحتياطي الفدرالي بسياسة نقدية متشددة بما يكفي، «لسنا واثقين بأننا قد حققنا مثل هذا الموقف»، وفي ذات السياق قال نبيل فرج خبير أسواق المال لـ “ فيتو”: أن كلمة جيروم باول تدل على قلق البنك المركزي الأمريكي بشأن احتمال ارتفاع التضخم مرة أخرى، مشيرا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يأتي فى مصلحة سوق المال والتداول فى الاوراق المالية مما يعمل على خلق الفرص العديدة أمام المستثمرين الصغار للتداول خلال حركة التعاملات في البورصة المصرية الاداة الاستثمارية متعددة المزايا حاليا.

نبيل فرج، فيتو

تثبيت أسعار الفائدة في ديسمبر مطروح بقوة

وأضاف فرج قائلا: على الرغم من التشدد النقدي الذي اتبعه الاحتياطي الفدرالي ورفعه أسعار الفائدة إلى مستوى يراوح بين 5,25 و5,50 في المئة، فقد أشار أخيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي حافظ على قوته في الربع الثالث، كما وجد أن مؤشر الوظائف تباطأ في الأشهر الأخيرة لكنه بقي قويًا، وظل معدل البطالة منخفضًا، مشيرا الى أن هناك احتمالًا بنسبة 90 في المئة بأن يصوّت الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل في ديسمبر.

تداولات جلسة الأربعاء

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.616 تريليون جنيه، لتربح نحو 35 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54% عند مستوى 23986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.88 % عند مستوى 29074 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.52% عند مستوى 10209 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% عند مستوى 4654 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 6901 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

تداولات منتصف الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.581 تريليون جنيه، لتربح نحو 24 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45% عند مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% عند مستوى 28538 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.48% عند مستوى 9956 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% عند مستوى 4619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% عند مستوى 6850 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 1.557 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 23059 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 28214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 9809 نقاط.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6755 نقطة.

مؤشرات، فيتو

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تداولات بداية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد الماضي، أول تداول الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 1.559 تريليون جنيه.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 23094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 28291 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9810 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 6726 نقطة.