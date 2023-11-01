خبيرة: تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة يؤثر بالإيجاب على حركة البورصة المصرية

رفع سعر الفائدة في ديسمبر أمر مطروح بقوة على طاولة الفيدرالي الأمريكي ..

حظي قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة عند 5.25 و5.50 % بترحيب كبير في سوق الأوراق المالية، وقالت ماجي سليم خبيرة أسواق المال لـ “ فيتو ”: قرار الفيدرالي الليلة لا يعيق مسار المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 الصاعد وبقوة على مدار 6 أشهر ماضية، بل يعطي مزيدا من الطمأنينة للاستثمار في الأوراق المالية المصرية، مشيرة إلى أن البورصة المصرية ستتخطى حاجز المستوى 24000 بنهاية العام الجارى.

المستثمر ينتظر قرار المركزى المصري فيما يتعلق بسعر الفائدة

وأضافت سليم قائلة: جاءت حركة المؤشرات الهابطة اليوم وأمس عند أدنى مستويات لها 22400 نقطة نتيجة القوة البيعية الشديدة التي حدثت خلال جلسات البيع والشراء، مشيرة إلى أن المستثمر ينتظر قرار المركزى المصري فيما يتعلق بسعر الفائدة مما أدى إلى الاحتفاظ بالسيولة فى المحفظة الاستثمارية وعدم الشراء مما أدى إلى انخفاض المؤشرات إلى تلك المستويات المنخفضة وقد يشهد الأسبوع المقبل حالة من القوة الشرائية والتي تدفع المؤشر الرئيسى إلى مستويات جديدة أخرى.

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البورصة المصرية، فيتو

رفع سعر الفائدة في ديسمبر أمر مطروح بقوة على طاولة الفيدرالي الأمريكي

و أشار خبراء باسوق المال، الى أنه بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فمن المهم أن يتباطأ النمو الاقتصادي على المدى القريب من أجل الحد من ضغوط الطلب القوي، وإلا فمن الصعب أن يضعف ويتراجع التضخم داخل الولايات المتحدة وصولا إلى هدف الفيدرالي الأمريكي البالغ 2%، مشيرة إلى أنه إذا كانت بيانات الأسابيع القليلة المقبلة تشير إلى تجدد النمو القوي خلال الربع السنوي الرابع فسيكون رفع سعر الفائدة في ديسمبر أمرا مطروحا بقوة على طاولة الفيدرالي الأمريكي.

ومن المتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 107 نقاط بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين على أن يتم تداوله عند 112 نقطة خلال 12 شهرًا.

الفيدرالى الأمريكي، فيتو

ماذا فعل الفيدرالي الأمريكي فى سبتمبر 2023 ؟

الجدير بالذكر، كان الفيدرالي الأمريكي قد قرر، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأربعاء الموافق 20/9/2023، لتستقر عند 5.5%، ضمن خطته لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، ولم يفاجئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسواق، وأقر التوقف عن رفع معدلات الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، ليحافظ على مستوياتها عند نطاق بين 5.25% و5.5% معلنًا الاستمرار في مسار مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريبًا.

كان الفيدرالي الأمريكي قد توقف عن رفع الفائدة في اجتماعي يوليو وأغسطس الماضيين بعد زيادة 10 مرات متتالية، أرجع الفيدرالي التوقف عن رفع الفائدة رغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، تبتعد كثيرًا عن المستهدف الذي يسعى إليه، وهو معدل 2%، لإعطاء الفرصة لظهور تأثير مسار التشديد النقدي على بيانات الاقتصاد الأميركي عقب انتهاء اجتماع لجنة السوق المفتوحة الذي استمر على مدى يومين.

الفيدرالى الأمريكي، فيتو

ماذا فعل الفيدرالي الأمريكي فى يوليو 2023 ؟

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر يوم الأربعاء 26 يوليو 2023، رفع سعر الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس، لتسجل 5.5%، في إطار حربه للسيطرة على التضخم المتصاعد، لتصل إلى نطاق بين 5.25% و5.5% وهو الأعلى منذ 22 عامًا، وذلك بعد أن توقف مؤقتًا عن رفع الفائدة في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهرًا، ليمثل قرار اليوم الزيادة الحادية عشرة منذ مارس 2022.

وكشف الفيدرالي في بيان له إلى أن الزيادة التي أقرها في اجتماع 26 يوليو الماضي، تأتي ضمن جهوده لترويض التضخم والذي رغم تباطؤه إلا أنه ما يزال بعيدًا عن الهدف المحدد عند 2%، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي هبوطًا سلسًا.