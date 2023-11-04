حركة المؤشر العالمى للدولار الأمريكى، قرار الفيدرالي والتأثير على العملة الخضراء، وخبير يوضح تأثير التكتلات الاقتصادية لتقليل الهيمنة عالميا

مؤشر الدولار الامريكى، تأثر سعر المؤشر العالمى للدولار الامريكى بشكل سلبي نتيجة ارتداد المؤشر العالمى بوصوله نحو المستوى 105.60 ومن ثم ليرتد مباشرة نحو 105.90، حيث إن هذا المستوى لن يشكل أي تهديد على المسار الرئيسي الصاعد نظرا للثبات العام فوق مستوى الدعم المتمركز عند المستوى 105.10، لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي من جديد ليعزز ذلك فرص الوصول قريبا نحو 106.30 ومن ثم لننتظر تجديد الضغط على العائق المستقر عند 106.95، بالاضافة الى ان نطاق التداولات المتوقع ما بين 105.65 و106.30.

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التحليل الفنى لمؤشر الدولار، فيتو

أين يتجه المؤشر العالمى للدولار ؟

استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند المستوى 105.60 نقطة، حيث أحيت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين احتمالات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم نحو المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة، وانخفض الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.07 % إلى 106.30 نقطة.

المؤشر العالمى للدولار، فيتو

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي

الإشارات الفنية تشير إلى أن المؤشر مستقر على المدى القصير، حيث يظهر الرسم البياني اللحظي لمؤشر الدولار العالمي الانعكاس من قمة القناة الصعودية والتي قادت المؤشر نحو الأعلى منذ سبتمبر الماضي، ومع ذلك، قد لا تمتد خسائر الدولار لأكثر من 0.4% إلى 0.5% فقط، في حين أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يقود المعنويات نحو ارتفاع الدولار الأمريكي مجددا، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 105.60 نقطة.

يمكن القول ان المسار الصاعد الحالي قائم على استمرار تشكيل مستوى جديد للدعم، حيث يدعو ذلك لانتظار تجميع سعرى جديد وتسجيل مكاسب إضافية بالتوازي مع مستوى 106.30 وصولا إلى المستوى 107 نقاط، مع تفاعل المستثمرين لقرار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، لكن الأسواق تركز على تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد قرار رفع الفائدة الأربعاء 1 /11 /2023.

توقعات اتجاه مؤشر الدولار الأمريكي عالميًا

من المتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 107 نقاط بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين على أن يتم تداوله عند 111.05 نقطة خلال 12 شهرًا.

العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، فيتو

نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى

ومؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـ العملات الستة التالية : اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 57 %.

يتم حساب مؤشر الدولار باعتباره متوسط مرجح من أسعار تلك العملات:

اليورو: 1.08 دولار أمريكي. الين الياباني: 0.0068 دولار أمريكي. الفرنك السويسري: 1.13 دولار أمريكي. الدولار الكندي: 0.73 دولار أمريكي. الكرونا السويدية: 0.092 دولار أمريكي. الجنيه الإسترليني: 1.26 دولار أمريكي.

الدولار، فيتو

العديد من التكتلات والمجموعات الاقتصادية تسعى لتقليل سيطرة وهيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي

ظهرت العديد من التكتلات والمجموعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، والتي تهدف إلى تقليل سيطرة وهيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، والبدء في الاعتماد على العملات المحلية لدول هذه المجموعات والتكتلات، مثل روسيا التي بدأت تتعامل بعملتها المحلية"الروبل" وغيرها من الدول التي تتطلع إلى تطبيق هذا القرار، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير موازين القوى الاقتصادية العالمية، وظهور منافس آخر للدولار.

تحول النظام الاقتصادي العالمي إلى التعددية القطبية

وقال الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر الخبير الاقتصادي ، إن العالم سيشهد تغييرا في خريطة الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة، نتيجة للعديد من التكتلات الاقتصادية التي ظهرت على الساحة خلال الفترة الماضية على رأسها مجموعة البريكس والتي من المقرر تفعيل دورها بداية من العام القادم، حيث تضم هذه التكتلات دول من مختلف القارات، مما يحول النظام الاقتصادي العالمي إلى التعددية القطبية خلال الفترة القادمة.

الدكتور صلاح فهمي، فيتو

تأثير التكتلات الاقتصادية على الاقتصاد العالمي

وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو، أن التساؤل الذي يشغل بال الكثيرين، هو مدى تأثير مثل هذه التكتلات الاقتصادية على الاقتصاد العالمي، وهل سيضيف إليه ميزة جديدة أم العكس، موضحا أنه في حال زيادة حجم تبادل التجارة العالمية، والاستثمارات بأسواق مختلف الدول، وقلة نسب التضخم والبطالة، فإن هذه التجمعات سيكون لها مردود إيجابي على اقتصاديات مختلف دول العالم، وبالتالي تزيد عدد الدول المنضمة.

لا يمكن التخلي عن الدولار إلا في هذه الحالة

وأشار إلى أنه لن يمكن لأي دولة التخلي عن الدولار إلا في حالة وجود عملة قوية معتمدة دوليا، لافتا إلى أنها لن تحل مكان الدولار بشكل كامل، وإنما ستساهم في تقليل هيمنته وسيطرته، ولكن على المدى البعيد خلال السنوات القادمة، فقوة هذه العملة تستمد من القوة الاقتصادية للدولة، والتي تعتمد على حجم ومدى قوة التبادل التجاري.

رانيا الجندى، فيتو

قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتأثير على مؤشر الدولار

( مؤشر الدولار استطاع الارتفاع خلال الأسبوع الماضي الارتفاع بنسبة 0.4% )

مؤشر الدولار استطاع الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% بينما انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع بنسبة 1.6% وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 16 عاما خلال الأسبوع عند 5.021%.

وفى ذات السياق أوضحت رانيا الجندى خبيرة أسواق المال لـ "فيتو": إن بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي لن تغير قرارات السياسة النقدية، حيث لا يزال من المتوقع أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية خلال شهر ديسمبر القادم.

رفع سعر الفائدة في ديسمبر أمرا مطروحا بقوة على طاولة الفيدرالي الأمريكي

وأشارت رانيا الجندى إلى أنه بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فمن المهم أن يتباطأ النمو الاقتصادي على المدى القريب من أجل الحد من ضغوط الطلب القوي، وإلا فمن الصعب أن يضعف ويتراجع التضخم داخل الولايات المتحدة وصولا إلى هدف الفيدرالي الأمريكي البالغ 2%، مشيرة إلى أنه إذا كانت بيانات الأسابيع القليلة المقبلة تشير إلى تجدد النمو القوي خلال الربع السنوي الرابع فسيكون رفع سعر الفائدة في ديسمبر أمرا مطروحا بقوة على طاولة الفيدرالي الأمريكي.

ومن المتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 107 نقاط بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين على أن يتم تداوله عند 112 نقطة خلال 12 شهرًا.