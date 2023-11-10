الجمعة 10 نوفمبر 2023
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اقتصاد

ماذا حدث في حركة التداولات على الأسهم الأوروبية بختام تعاملات هذا الأسبوع؟

الأسهم الاوروبية،
الأسهم الاوروبية، فيتو

حركة التداولات على الأسهم الأوروبية ، اختتمت  الأسهم الأوروبية حركة التداولات هذا الأسبوع على ارتفاع جماعى، مدعومة بأرباح قوية حققتها شركتا أسترازينيكا وأدين، بينما جاءت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الخميس بشأن آفاق السياسة النقدية بعد أن قلل مسؤولو البنك المركزي الأوروبي من شأن رهان الأسواق على خفض أسعار الفائدة ليغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا بنسبة 0.8 % إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر الماضى.

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مؤشرات الاسهم الاوروبية، فيتو 

 

ماذا حدث فى حركة المؤشرات بالأسهم الأوروبية ؟

وواصلت الأرباح دفع الأسهم للارتفاع وكانت بيانات لمجموعة بورصات لندن قد أظهرت بمنتصف عمليات التداول الاسبوع الماضى أن من بين الشركات المدرجة على المؤشر ستوكس 600 التي أعلنت نتائج الربع الثالث، تجاوزت أرباح  55.3% منها التوقعات، وهو ما يزيد قليلا عن المعدل المعتاد البالغ 54 %.

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أسهم ترتفع مؤشراتها بحركة التعاملات 

وقفز سهم شركة أدين الهولندية لمعالجة المدفوعات الرقمية 37.8 % ليقود مكاسب المؤشر بعد تسجيل مبيعات في الربع الثالث أفضل من المتوقع، وصعد سهم شركة أسترازينيكا للأدوية 2.6 % ليقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع بعدما رفعت الشركة توقعات أرباحها السنوية وتسجيل أرباح وعوائد أفضل من المتوقع في الربع الثالث. 

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التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 9-11-2023

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