الجمعة 10 نوفمبر 2023
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اقتصاد

باول: لن نتردد في تشديد السياسة النقدية، وخبير: هذا ما سيحدث فى البورصة المصرية

جيروم باول، فيتو
جيروم باول، فيتو

جاء إعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، عن إمكانية رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر، في إطار الجهد لخفض التضخم وإعادته إلى معدله السابق البالغ 2 في المئة، حيث قال باول خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: «نعلم أن التقدم المستمر نحو هدفنا البالغ 2 في المئة ليس مضمونًا»، مضيفًا: «إذا أصبح من الملائم تشديد السياسة بشكل أكبر، فلن نتردد في ذلك».

تأتي تصريحات باول بعد نحو أسبوع على تصويت البنك المركزي الأمريكي للمرة الثانية لمصلحة إبقاء سعر الفائدة ثابتًا عند أعلى مستوى له منذ 22 عامًا، ما عزز التوقعات بعدم رفعه مجددًا.

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الفيدرالى الامريكى، فيتو 

لجنة تحديد سعر الفائدة وسياسة نقدية متشددة بما يكفي

أضاف باول أنه على الرغم من التزام لجنة تحديد سعر الفائدة التابعة لمجلس الاحتياطي الفدرالي بسياسة نقدية متشددة بما يكفي، «لسنا واثقين بأننا قد حققنا مثل هذا الموقف»، وفي ذات السياق قال نبيل فرج خبير أسواق المال لـ “ فيتو”: أن كلمة جيروم باول تدل على قلق البنك المركزي الأمريكي بشأن احتمال ارتفاع التضخم مرة أخرى، مشيرا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يأتى فى مصلحة سوق المال والتداول فى الاوراق المالية مما يعمل على خلق الفرص العديدة امام المستثمرين الصغار للتداول خلال حركة التعاملات في البورصة المصرية الاداة الاستثمارية متعددة المزايا حاليا.

نبيل فرج، فيتو 

تثبيت أسعار الفائدة في ديسمبر مطروح بقوة 

وأضاف فرج قائلا: على الرغم من التشدد النقدي الذي اتبعه الاحتياطي الفدرالي ورفعه أسعار الفائدة إلى مستوى يراوح بين 5,25 و5,50 في المئة، فقد أشار أخيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي حافظ على قوته في الربع الثالث، كما وجد أن مؤشر الوظائف تباطأ في الأشهر الأخيرة لكنه بقي قويًا، وظل معدل البطالة منخفضًا، مشيرا الى أن هناك احتمالًا بنسبة 90 في المئة بأن يصوّت الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل في ديسمبر.

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