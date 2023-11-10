فوائد الزبيب، يقوي عضلة القلب ويعزز المناعة ويحارب السرطان

فوائد الزبيب، الزبيب من الفاكهة المجففة الشهيرة الذي يستخدم عادة في عمل الحلوى وبعض الأكلات المختلفة خاصة الأرز العربي.

وفوائد الزبيب، عديدة لقيمتها الغذائية العالية وهو أهم أنواع ياميش رمضان المميزة، وله عشاق كثيرون وفوائد عظيمة تدفعنا لتناوله.

عناصر غذائية مهمة موجودة في الزبيب

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الزبيب هو عبارة عن عمل مجفف وله أنواع عديدة على حسب أنواع العنب، ويحتوي الزبيب على قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين سي وفيتامين ب ونسبة عالية من مضادات الأكسدة مايجعل تناوله ضرورى لصحة الكبار والصغار.

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فوائد الزبيب، فيتو

فوائد الزبيب لصحة الكبار والصغار

وأضاف السيد، أن من فوائد الزبيب:

يساعد في خفض الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

يحسن المزاج ويساعد فى مقاومة الاكتئاب.

ينشط المخ ويرفع من معدلات التركيز.

يساعد في علاج الالتهابات بالجسم خاصة التهابات الأسنان واللثة لاحتوائه على مواد كيميائية تقاوم البكتيريا.

يقوي العظام والمفاصل والأسنان لاحتوائه على الكالسيوم.

يحمى من الإصابة بهشاشة العظام.

يساعد في تنظيم عملية الهضم ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد كما أنه يساعد فى إنتاج خلايا الدم الحمراء.

يقوى عضلة القلب ويحمي الشرايين من الدهون الضارة لاحتوائه على البوتاسيوم.

يساعد فى تخفيف حدة التوتر والقلق ويهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء.

يعمل على مد الجسم بالطاقة.

يقوى العضلات ويمنع الشد العضلي وبالتالى مهم للرياضيين.

يخفض مستوى الضغط بالدم.

يساعد في تنظيم عملية الهضم ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يساعد في الوقاية من الأمراض السرطانية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية بالجسم.

يحافظ على مستوى السكر بالدم ولكن دون إفراط حيث يجب على مرضى السكر تناوله ولكن بكميات قليلة لأنه عالي السكريات والسعرات الحرارية ولكن الألياف الموجودة به والعناصر المهمة تجعله مهم لمرضى السكري.

يساعد في إنقاص الوزن لاحتوائه على الألياف ولكن ذلك في حالة تناوله بكميات قليلة، ويعالج النحافة في حالة تناوله بكثرة.