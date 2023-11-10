الجمعة 10 نوفمبر 2023
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منوعات

مليون شخص طلبوا مرافقته، الملياردير الياباني يقرر تأجيل رحلته حول القمر

الملياردير الياباني
الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، فيتو

قرر الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا تأجيل رحلته حول القمر والتي كانت مقررة نهاية الشهر الحالي على متن صاروخ "ستارشيب" الذي طورته "سبيس إكس"، إلى العام المقبل على أقرب تقدير.

المهمة المدارية "ديرمون"

ونشر مايزاوا على حسابه على منصة إكس: "خططنا لمهمتنا المدارية "ديرمون" في عام 2023، لكن يبدو أنها ستحدث بعد ذلك بقليل، ولسنا متأكدين من موعد الرحلة، لكننا سنبقيكم على اطلاع عند توفر معلومات إضافية".

وسيسافر طاقم هذه الرحلة السياحية، التي أُعلن عنها عام 2018، عبر صاروخ "ستارشيب" التابع لشركة "سبيس إكس"، وهو الأكبر على الإطلاق.

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اختار 8 فنانين لمرافقته

وبالفعل، اشترى مايزاوا جميع المقاعد على متن هذا الصاروخ، ثم نظم عملية اختيار لمجموعة فنانين لمرافقته.

المفاجأة، أن هناك نحو مليون شخص استجابوا لهذه الدعوة، أعلن الياباني في ديسمبر 2022 أسماء 8 أشخاص اختيروا لمرافقته في الرحلة، وهم: منسق الأغاني والمنتج الأمريكي ستيف أوكي، واليوتيوبر تيم دود، والفنان ييمي إي دي، والمصوران ريانون آدم وكريم إيليا والمخرج بريندان هول والممثل ديف جوشي وفنان البوب الكوري توب.

الرحلة حول القمر تستمر 6 أيام

ومن المخطط له أن تستمر الرحلة حول القمر للأرض لمدة 6 أيام على الأقل، بحسب معلومات نشرها موقع "ديرمون".

يشار إلى أن مايزاوا، مؤسس أحد أكبر مواقع تسوق الأزياء عبر الإنترنت في اليابان، نفذ رحلة فضائية في عام 2021، انضم خلالها إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ "سويوز" الروسي.

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