فاروق الباز: توجد كائنات فضائية وهذا سبب تحطم المسبار الروسي (فيديو)

فاروق الباز، كشف الدكتور فاروق البازعالم الفضاء المصري، حقيقة وجود كائنات فضائية، مؤكدًا أن هناك احتمالا واردا وبنسبة كبيرة جدًا عن وجود كائنات فضائية بالكون ولكن بعيدا عن الأرض والشمس.

احتماليات ظهور الكائنات الفضائية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"في الكون هناك ما هو أعظم من الشمس والأرض بكثير، لذلك هناك احتماليات كبيرة للحياه في الكون من قبل الكائنات الفضائية".



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ظهور كائنات فضائية

وتابع:"لا يوجد علي الإطلاق تواجد للكائنات الفضائية علي وجه الأرض، ولكن ظهر في أماكن ما بالكون كائنات فضائية".



سبب تحطم المسبار الروسي

وعن سبب تحطم المسبار الروسي "لونا 25" علي سطح القمر، علق:"هذا يعني أن هناك خطأ في المسيرة الخاصة بالمسبار علي القمر، ولا يوجد أي رحلة سواء في الشمال أو الجنوب ضاعت، والحسابات الخاص بالهبوط والحركة كانت خاطئة".

الأجسام الفضائية المجهولة، برغم استمرار اجتماع علماء وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لعدة ساعات، لكن الاجتماعي لم يخرج بنتيجة حتمية عن وجود كائنات فضائية أو أجسام مجهولة، مؤكدة عدم وجود دليل على زيارة الكائنات الفضائية للأرض.

الكائنات الفضائية تحير علماء ناسا



حقيقة الأجسام الفضائية المجهولة أوقعت علماء "ناسا" في حيرة، حيث أكدوا أنه من بين 800 مقطع شاهدوه عن الكائنات المجهولة على الأرض، عدم إيجاد دليل على وجودهم، لكن الحيرة بدت على العلماء، الذين قالوا عبارتهم الغريبة: "لا نجد تفسير كافٍ لتأكيد ما هيّة تلك الأجسام"





نتائج خطيرة ومحيرة في اجتماع تاريخي لعلماء ناسا



خرج اجتماع 16 عالم من علماء "ناسا" بنتائج خطيرة ومحيرة في نفس الوقت، حيث اتفق العلماء على عدم وجود دليل واحد مقنع على وجود نشاط خارج كوكب الأرض لكائنات فضائية أو أجسام مجهولة، في أي مقطع شاهدوه حتى الآن.

لكن لا تزال مقاطع الأجسام المجهولة أو ما يطلق عليهم "الكائنات الفضائية" لغز محير لعلماء ناسا، الذي قالوا إنه برغم عدم وجود دليل على الأجسام المجهولة، لكن "هذا لا يعني استبعاد وجود فضائيين أو مركبات مجهولة من قوات عسكرية بتقنيات لا نعرفها أو أي تفسير آخر"، مؤكدين أن "من بين 800 مقطع شاهدناه لا نجد تفسير كافٍ لتأكيد ما هيّة تلك الأجسام."

اجتماع علماء ناسا وصف بالتاريخي لأنها المرة الأولى التي تقدم فيها "ناسا" نتائج تحقيقاتها عن تلك الأجسام الفضائية المجهولة للجمهور بشكل علني.

لا يوجد دليل وجود الكائنات الفضائية المجهولة



إعلان حيرة علماء ناسا، في اجتماعهم التاريخي، عن عدم وجود دليل على الأجسام المجهولة، تسبب في تعرضهم للهجوم من قبل المتابعين، حيث قال نيكولا فوكس مدير إدارة علوم الفضاء بوكالة ناسا، أن العلماء ناقشوا في اجتماعهم الهجوم الذي يتعرضون له عبر الإنترنت، حيث تعرض العلماء للمضايقات، بسبب قرارهم بعقد الاجتماع وتحديد هوية المركبات الطائرة المجهولة.