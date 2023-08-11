روسيا ترسل أول مركبة فضائية لها إلى القمر منذ خمسين عاما (فيديو)

أطلقت روسيا صاروخ سيوز يحمل مسبارًا إلى القمر اليوم الجمعة، وفق ما أظهرت مشاهد حية، في أول مهمة من نوعها لبرنامج الفضاء الروسي لاستكشاف الجرم السماوي منذ خمسين عامًا.

المسبار لونا-25

وأقلع الصاروخ الذي يحمل المسبار لونا-25 عند الساعة 02:10 صباحًا بتوقيت موسكو (23:10 ت ج الخميس) من قاعدة فوستوشني كوزمودروم، بحسب اللقطات الحية التي بثتها وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".

ومن المقرر أن تصل المركبة الفضائية إلى مدار القمر في غضون خمسة أيام.

المكان المناسب قبل الهبوط

وذكرت روسكوزموس أن المركبة ستبقى في هذا المدار بين ثلاثة وسبعة أيام لاختيار المكان المناسب قبل الهبوط في منطقة القطب الجنوبي للقمر.

وقال مصدر في روسكوزموس اتصلت به وكالة فرانس برس إن الوكالة تخطط لهبوط المسبار في حوالي 21 أغسطس.

تحليل عينات من تربة القمر

وقالت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية إن المركبة زوّدت بعدة أجهزة روسية الصنع خصصت لدراسة القمر وسطحه، وبذراع آلية يمكنها صنع حفرة صغيرة في تربة القمر وجمع عينات منها، كما حصلت على جهاز خاص يعتمد على الموجات الليزرية يمكنه تحليل مكونات العينات التي ستجمع من تربة القمر.

وهذه المهمة هي الأولى لبرنامج القمر الروسي الجديد الذي ينطلق بعدما حُرمت روسكوزموس من شراكتها مع الغرب وفي حين تسعى موسكو إلى تطوير التعاون الفضائي مع الصين.

ويعد إطلاق مركبة لونا-25 أول مهمة روسية إلى القمر منذ عام 1976، عندما كان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية رائدًا في استكشاف الفضاء.

ووعد الرئيس فلاديمير بوتين بمواصلة برنامج الفضاء الروسي على الرغم من العقوبات الغربية، مستذكرًا أن الاتحاد السوفييتي أرسل أول رجل إلى الفضاء في عام 1961، وسط تصاعد التوتر بين الشرق والغرب.