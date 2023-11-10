الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

ركبت أعلى موجة، فدخلت موسوعة "جينيس"

ركبت أعلى موجة، فيتو
ركبت أعلى موجة، فيتو

دخلت فتاة أسترالية موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بعد نجاحها في ركوب أعلى موجة.

وفي التفاصيل، سجلت لورا إنيفر، رقمًا قياسيًا عالميًا بركوب أعلى موجة "فئة الإناث" بلغ ارتفاعها 13.3 متر، في أوتر ريف على الشاطئ الشمالي لأواهو، هاواي الأمريكية، محطمة بذلك الرقم القياسي العالمي السابق الذي سجلته البرازيلية الأمريكية أندريه مولر عام 2016، وذلك بركوب موجة بلغ ارتفاعها 12.2 متر.

عالم الرياضات المائية

وحسب موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، يمثل ركوب الأمواج العالية بالنسبة للرياضيين المحترفين مثل لورا، الذين كرسوا حياتهم لعالم الرياضات المائية، نقلة نوعية في حياتهم، إذ ينتظر الكثيرون طوال حياتهم للحصول على فرصة مواتية لركوب موجة مثلما فعلت لورا.

Advertisements

وأوضحت لورا إنيفر: "يسعدني كثيرًا تحقيق هذا الحلم الذي راودني طويلًا، وأن أكون في طليعة الفتيات اللاتي سجلن رقمًا قياسيًا عالميًا بركوب أعتى الأمواج، وأعلم أن الجيل القادم من الفتيات سيفعلن الشيء نفسه، وسيسرن على خطى من سبقهن".

الرقم القياسي العالمي

ووفق موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فإن الرقم القياسي العالمي لركوب أعلى موجة، على الإطلاق، كان من نصيب راكب الأمواج الأمريكي آرون جولد "فئة الذكور"، الذي ركب موجة بلغ ارتفاعها 19.2 متر في جوس، ماوي، هاواي عام 2016، ولم يحطمه أحد بعد.

ممرضة تدخل موسوعة جينيس كأطول تسريحة شعر

ببغاء يدخل موسوعة جينيس بسبب دراجة بعجلتين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

موسوعة جينيس للأرقام القياسية ركوب أعلى موجة الشاطئ الشمالي لأواهو هاواي الأمريكية الرقم القياسي العالمي ركوب الأمواج الرياضات المائية

مواد متعلقة

ممرضة تدخل موسوعة جينيس كأطول تسريحة شعر

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأطول لحية في العالم

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة عن الحالة النفسية لـ محمد سلام بعد رؤية فيديو بيومي فؤاد

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023

دولة أوروبية جديدة تدعو العالم إلى مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات على نتنياهو

أكرم توفيق يغيب عن مران الأهلي الأخير قبل مواجهة الجونة

الفيفا يعلن إلغاء مباراة المغرب ضد إريتريا في تصفيات كأس العالم

مليون شخص طلبوا مرافقته، الملياردير الياباني يقرر تأجيل رحلته حول القمر

أوسوريو ينتظر قيمة الشرط الجزائي بعد رحيله عن الزمالك

ولي العهد السعودي يدعو إلى إيقاف الحرب في غزة ووقف التهجير القسري للفلسطينيين (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

مليون شخص طلبوا مرافقته، الملياردير الياباني يقرر تأجيل رحلته حول القمر

ركبت أعلى موجة، فدخلت موسوعة "جينيس"

شاب يخترع كافيه متكامل على دراجة (فيديو)

مذكرة تفاهم لنقل رواد فضاء أوربيين إلى محطة "ستارلاب" بعد 2030

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 10-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 10-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الجمعة 10-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

بالأرقام، أنشيلوتي أكثر مدرب تحقيقا للفوز في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الأحاديث الواردة في فضل سورة يس صحيحة

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة السجدة في صلاة فجر الجمعة

تفسير حلم البكاء على الميت في المنام وعلاقته بزوال الهموم ودخول السّرور والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية