ركبت أعلى موجة، فدخلت موسوعة "جينيس"

دخلت فتاة أسترالية موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بعد نجاحها في ركوب أعلى موجة.

وفي التفاصيل، سجلت لورا إنيفر، رقمًا قياسيًا عالميًا بركوب أعلى موجة "فئة الإناث" بلغ ارتفاعها 13.3 متر، في أوتر ريف على الشاطئ الشمالي لأواهو، هاواي الأمريكية، محطمة بذلك الرقم القياسي العالمي السابق الذي سجلته البرازيلية الأمريكية أندريه مولر عام 2016، وذلك بركوب موجة بلغ ارتفاعها 12.2 متر.

عالم الرياضات المائية

وحسب موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، يمثل ركوب الأمواج العالية بالنسبة للرياضيين المحترفين مثل لورا، الذين كرسوا حياتهم لعالم الرياضات المائية، نقلة نوعية في حياتهم، إذ ينتظر الكثيرون طوال حياتهم للحصول على فرصة مواتية لركوب موجة مثلما فعلت لورا.

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وأوضحت لورا إنيفر: "يسعدني كثيرًا تحقيق هذا الحلم الذي راودني طويلًا، وأن أكون في طليعة الفتيات اللاتي سجلن رقمًا قياسيًا عالميًا بركوب أعتى الأمواج، وأعلم أن الجيل القادم من الفتيات سيفعلن الشيء نفسه، وسيسرن على خطى من سبقهن".

الرقم القياسي العالمي

ووفق موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فإن الرقم القياسي العالمي لركوب أعلى موجة، على الإطلاق، كان من نصيب راكب الأمواج الأمريكي آرون جولد "فئة الذكور"، الذي ركب موجة بلغ ارتفاعها 19.2 متر في جوس، ماوي، هاواي عام 2016، ولم يحطمه أحد بعد.