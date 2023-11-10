مصرع عامل، اعتقد الروبوت أنه صندوق خضار فقتله سحقا

رغم فوائده الجمة، إلا أن الروبوت بدون عقل، فهو مجرد آلة في النهاية.. فارتكب حادثة بشعة، حيث قتل عاملا بدون أدنى سبب.

ظنَّ أنه صندوق خضروات

وفي التفاصيل، لقي عامل كوري جنوبي مصرعه سحقًا على يد روبوت بعدما ظنَّ أنه صندوق خضروات أثناء عمليات الصيانة.

الموظف كان يقوم بفحص جهاز استشعار الروبوت في منطقة جيونجساند الجنوبية عندما وقعت المأساة.

تمت برمجته لرفع صناديق الخضار

وفي لحظات، اعتقد ذراع الروبوت، الذي تمت برمجته لرفع صناديق الخضار، أن الموظف هو أحد هذه الصناديق، فأمسكه ووضعه على الحزام الناقل، فسحق الحزام الناقل وجهه وجسمه، وتوفي الرجل، وهو في الأربعينيات من عمره، متأثرا بجراحه.

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حدث ذلك فيما كان الضحية يجري صيانة على الجهاز الذي كان يعاني من مشاكل لعدة أيام قبل ذلك.

مجمع دونجسونج الزراعي للتصدير

من جانبه، دعا مجمع دونجسونج الزراعي للتصدير، الذي يملك المصنع، إلى إنشاء نظام "دقيق وآمن" في أعقاب الحادث.

وأوضحت دراسة في المجلة الأمريكية للطب الصناعي أن 41 شخصًا قتلوا على يد الروبوتات الصناعية في الولايات المتحدة بين عامي 1992 و2017، والمثير للاهتمام أن حوالي أربعة من كل خمسة من الوفيات حدثت أثناء صيانة الروبوتات، وليس أثناء عملها، بحسب موقع ميترو البريطاني.