مديرا مستشفيي الشفاء والعودة بغزة: تعرضنا لقصف بكمية كبيرة من القذائف ولا وجود لحماس في مواقعنا
حذر مديرا مستشفيين في غزة من خطورة الوضع الصحي في قطاع غزة، وخصوصًا بعد تعرض منشآت طبية للقصف الإسرائيلي.
وقال مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية بحسب "سكاي نيوز عربية": "قتل 6 أشخاص وأصيب آخرون في القصف الإسرائيلي لساحة المستشفى فجر اليوم الجمعة".
وأضاف أبو سلمية: "القصف الإسرائيلي متواصل في محيط المستشفى. كذلك تم قصف مستشفيات العودة والرنتيسي والإندونيسي".
وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي يريد خروج مستشفيات القطاع عن الخدمة، وبالفعل فقد تحقق في بعض المنشآت الطبية".
وتابع أبو سلمية قائلًا: "القصف الإسرائيلي لمستشفيات القطاع يستهدف حياة المدنيين. تم قصف المستشفى بكمية كبيرة من قذائف المقاتلات الإسرائيلية".
ومن جانبه، قال مدير مستشفى العودة أحمد مهنا: "أصيب عدد من موظفي المستشفى في القصف الإسرائيلي فجر اليوم".
وأوضح مهنا أن "خدمات النساء والولادة تتم بطرق بدائية بسبب عدم وجود وقود بالمستشفى".
ونفى مهنا أن يكون مستشفى العودة مقرًّا لأي عمليات خاصة بحركة "حماس" قائلًا: "أعمل منذ 22 عامًا مديرًا للمستشفى ولا وجود لحماس في أي موقع لدينا".
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