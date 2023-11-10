النادي المصري يتفق مع إحدى الشركات لتصنيع ملابس الناشئين والجماهير

توصلت إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي لاتفاق شبه مبدئي مع إحدى شركات الملابس لتوريد ملابس قطاع الناشئين وفريق الكرة النسائية بجانب المتجر الرسمي للنادي.

الشركة تجرى في الوقت الحالي تقديم التصميمات المقترحة لملابس الناشئين وقميص خاص للجماهير بحيث تعتمد التصميمات على هوية بورسعيد والنادي المصري.

اتفاق التعاون بين النادي المصري وشركة الملابس ستكون خاصة بملابس الناشئين والسيدات وقميص خاص للجماهير سيتم بيعه بمتجر النادي بفرع الضواحي وإذا لاقت الملابس والتصميمات استحسان الجماهير سيكون هناك تعاون جديد بين الطرفين.

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مسؤولو الشركة أجروا اجتماعات عديدة مع إدارة النادي متمثلة في رئيس النادي كامل أبو علي واللواء ياسر سالم ومحمد موسى وأحمد عصام شعبان وتم الاستقرار على الاتفاق المبدئي بين الشركة والنادي المصري متمثلة في عضوه أحمد عصام شعبان.

وأكد أحد مسؤولي الشركة وأكد أن فريق التصميمات بالشركة يقوم في الوقت الحالي بتنفيذ المقترحات المطلوبة كما أنهم لديهم حماس كبير في تقديم قميص خاص بالجماهير ينال استحسانهم من حيث الجودة والشكل والسعر ومحتمل أن يتم تفعيل التعاون مع النادي المصري منتصف ديسمبر المقبل.

موعد تجديد الاشتراكات بالمصري

حددت إدارة النادي المصري السابع عشر من نوفمبر كآخر موعد لتجديد الاشتراكات السنوية لأعضاء الجمعية العمومية للنادي.

وأعلنت إدارة النادي المصري أنه قد تحدد الساعة الثانية عصر يوم الجمعة الموافق السابع عشر من نوفمبر الجاري هو آخر موعد لتجديد الاشتراكات السنوية للسادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي المصري للعام المالي 2024/2023.

ويأتي ذلك وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي والتي تنص على غلق باب التجديد للاشتراكات السنوية قبل انعقاد الجمعية العمومية للنادي بخمسة عشر يومًا، علمًا بأن الجمعية العمومية للنادي ستُعقد يوم السبت الموافق الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

ومنح علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي لاعبي الفريق أربعة أيام راحة بعد الهزيمة من البنك الأهلي برباعية بالدوري الممتاز.

ويستأنف المصري البورسعيدي مرانه عصر اليوم الجمعة على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة السابعة من الدوري المصري التي تجمعه بنظيره فريق إنبي والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الجمعة الموافق الأول من ديسمبر المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

بدأت تعلو بعض الأصوات داخل مجلس إدارة النادي المصري بضرورة رحيل علي ماهر، وإن حال الفريق المتدهور ليس بسبب اللاعبين فقط بل أن المدير الفني يتحمل جزءً كبيرا من تلك المسؤولية أيضًا.

بعد رباعية البنك الأهلي، هل يرحل علي ماهر عن المصري؟

وأكد مصدر داخل النادي المصري أن أخطاء علي ماهر، وعدم تركيزه أصبح واضحا للجميع لدرجة أن بعض اللاعبين القدامى للمصري انتقدوا طريقته وأبرزوا أخطاءه في التشكيل وطريقة اللعب، إضافة إلى الغضب الجماهيري الشديد وهو ما حمس بعض أعضاء مجلس الإدارة بالمطالبة برحيله لا سيما مع الغليان الذي يشهده الشارع البورسعيدي بسبب نتائج الفريق.

ويرى بعض أعضاء مجلس المصري أنه تمت تلبية وتوفير جميع طلبات علي ماهر سواء المادية أو البشرية من لاعبين مميزين وهو ما يتمناه أي مدير فني.

وأكد المصدر أنهم في انتظار قرار كامل أبو علي رئيس مجلس الإدارة لتحديد مصير علي ماهر من البقاء أو الرحيل لتهدئة الشارع البورسعيدي.

البنك الأهلي والمصري

وقاد أسامة فيصل البنك الأهلي لتحقيق الفوز الأول لفريقه بالدوري في الظهور الأول لطارق مصطفى المدير الفني، بعدما سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” بمرمى المصري البورسعيدي، في المباراة التي انتهت بفوز البنك الأهلي 4-0 في ختام الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري.

كما أحرز أسامة فيصل أسرع أهداف الدوري المصري هذا الموسم، بعد 41 ثانية فقط من بداية المباراة.

وجاءت أهداف البنك الأهلي في مرمى المصري البورسعيدي عن طريق: هاتريك لـ أسامة فيصل في الدقيقة الأولى والدقيقة 15 والدقيقة 62، وسجل كريم بامبو هدف في الدقيقة 53.

وأقتحم أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، المنافسة على ترتيب هدافي الدوري بعدما أحرز هاتريك في فوز فريقه على المصري البورسعيدي 4-0 بالجولة السادسة.

المصري يخصم 250 ألف جنيه من كل لاعب

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي لأجلٍ غير مسمى، بعد الهزيمة من البنك الاهلي برباعية.

كما تقرر توقيع عقوبة مالية بخصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب.

جاء هذا القرار على خلفية الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام البنك الأهلي برباعية نظيفة في مباراة الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

المصري، فيتو

وحرص علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي علي توجيه رسالة شديدة اللهجة للاعبيه عقب الهزيمة أمام فريق البنك الأهلي برباعية نظيفة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وهدد علي ماهر لاعبيه من الاستمرار في تلك الحالة من تراجع المستوى والنتائج بالدوري الممتاز وان الاستبعاد من التشكيل الأساسي بمباريات الفريق القادمة سيكون القرار الحاسم بعد إيقاف المستحقات المالية.

وشدد المدير الفني للمصري على أن المشاركة ستكون فقط للاعب الأكثر جاهزية وحماس وحب للفريق البورسعيدي ومصلحته، لاسيما أن الفريق متاح ومتوفر له جميع الامكانيات.

ترتيب المصري بجدول الدوري

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الثامن برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

ترتيب البنك الأهلي بجدول الدوري

بينما خاض البنك الأهلي 6 مباريات، تعرض لـ 5 هزائم وفوز وحيد يحتل بهم المركز السابع عشر والأخير برصيد 3 نقاط، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.