المصري يقرر خصم 250 ألف جنيه من كل لاعب وإيقاف المستحقات لأجلٍ غير مسمى

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي لأجلٍ غير مسمى، بعد الهزيمة من البنك الاهلي برباعية.

كما تقرر توقيع عقوبة مالية بخصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب.



جاء هذا القرار على خلفية الهزيمة التي تعرض لها الفريق مساء اليوم أمام البنك الأهلي برباعية نظيفة في مباراة الجولة السادسة من الدوري الممتاز.



البنك الأهلي والمصري

وقاد أسامة فيصل البنك الأهلي لتحقيق الفوز الأول لفريقه بالدوري في الظهور الأول لطارق مصطفي المدير الفني، بعدما سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” بمرمي المصري البورسعيدي، في المباراة التي انتهت بفوز البنك الأهلي 4-0 في ختام الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري.

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كما أحرز أسامة فيصل أسرع أهداف الدوري المصري هذا الموسم، بعد 41 ثانية فقط من بداية المباراة.

وجاءت أهداف البنك الأهلي في مرمى المصري البورسعيدي عن طريق: هاتريك لـ أسامة فيصل في الدقيقة الأولى والدقيقة 15 والدقيقة 62، وسجل كريم بامبو هدف في الدقيقة 53.

وأقتحم أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، المنافسة على ترتيب هدافي الدوري بعدما أحرز هاتريك في فوز فريقه على المصري البورسعيدي 4-0 بالجولة السادسة.

وكان طارق مصطفى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، أعلن عن تشكيل الفريق لمواجهة المصرى البورسعيدي، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصرى الممتاز على استاد برج العرب.

البنك الاهلي

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة المصري



حراسة المرمى.. محمد أبوجبل

خط الدفاع..

أيمن أشرف_ محمود الجزار_ محمد بسيونى _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط..

محمد فتحى _ أحمد مدبولى _ سعيدو سيمبوري

_ كريم بامبو _ إبراهيم حسن

خط الهجوم.. أسامة فيصل



وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

حسن شاهين _ أحمد النادرى _ أحمد ياسر _ محمود سيد _ معاذ الحناوي _ جريندو _ محمود قاعود_ عماد فتحى _ احمد سعيد.

وكان علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أعلن تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب.

تشكيل المصري أمام البنك الأهلي

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: احمد عيد وسمير فكري وغيلاس قناوي وليستويل

خط الوسط: امادو دوجولد وباهر المحمدي وحسين السيد وعمرو موسي

خط الهجوم: محمود حمادة ومحمد الشامي

وجلس علي دكة البدلاء كل من محمود جاد وأحمد أيمن منصور وحسن على ويوسف الجوهرى والياس الجلاصى وميدو جابر وعمرو سعداوى وفخر الدين بن يوسف وحسام جريشة.

ترتيب المصري بجدول الدوري

يحتل الفريق البورسعيدي المركز السادس برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.

ترتيب البنك الأهلي بجدول الدوري

بينما خاض البنك الأهلي 6 مباريات، تعرض لـ 5 هزائم وفوز وحيد يحتل بهم المركز الثامن عشر والأخير برصيد 3 نقاط، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.