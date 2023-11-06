علي ماهر يتوعد المقصرين بالمصري بعد رباعية البنك الأهلي
حرص علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي على توجيه رسالة شديدة اللهجة للاعبيه عقب هزيمة أمس أمام فريق البنك الأهلي برباعية نظيفة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
وهدد علي ماهر لاعبيه من الاستمرار في تلك الحالة من تراجع المستوى والنتائج بالدوري الممتاز، وأن الاستبعاد من التشكيل الأساسي بمباريات الفريق القادمة سيكون القرار الحاسم بعد إيقاف المستحقات المالية.
وشدد المدير الفني للمصري على أن المشاركة ستكون فقط للاعب الأكثر جاهزية وحماس وحب للفريق البورسعيدي ومصلحته لاسيما أن الفريق متاح ومتوفر له جميع الإمكانيات.
البنك الأهلي والمصري
وقاد أسامة فيصل البنك الأهلي لتحقيق الفوز الأول لفريقه بالدوري في الظهور الأول لطارق مصطفى المدير الفني، بعدما سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” بمرمى المصري البورسعيدي، في المباراة التي انتهت بفوز البنك الأهلي 4-0 في ختام الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري.
كما أحرز أسامة فيصل أسرع أهداف الدوري المصري هذا الموسم، بعد 41 ثانية فقط من بداية المباراة.
وجاءت أهداف البنك الأهلي في مرمى المصري البورسعيدي عن طريق: هاتريك لـ أسامة فيصل في الدقيقة الأولى والدقيقة 15 والدقيقة 62، وسجل كريم بامبو هدف في الدقيقة 53.
واقتحم أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، المنافسة على ترتيب هدافي الدوري بعدما أحرز هاتريك في فوز فريقه على المصري البورسعيدي 4-0 بالجولة السادسة.
المصري يخصم 250 ألف جنيه من كل لاعب
قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي لأجلٍ غير مسمى، بعد الهزيمة من البنك الاهلي برباعية.
كما تقرر توقيع عقوبة مالية بخصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب.
جاء هذا القرار على خلفية الهزيمة التي تعرض لها الفريق مساء امس أمام البنك الأهلي برباعية نظيفة في مباراة الجولة السادسة من الدوري الممتاز.
ترتيب المصري بجدول الدوري
يحتل الفريق البورسعيدي المركز السادس برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.
ترتيب البنك الأهلي بجدول الدوري
بينما خاض البنك الأهلي 6 مباريات، تعرض لـ 5 هزائم وفوز وحيد يحتل بهم المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.
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