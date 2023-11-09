يا وجع قلبي يمّا، فلسطينية تحمل نعش نجلها الشهيد بعد ساعات من وفاة شقيقه (فيديو)

رصد مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، أم فلسطينية تحمل نعش ابنها الشهيد في إحدى غارات العدو الإسرائيلي على قطاع غزة.

أم فلسطينية تحمل نعش نجلها

الأم الفلسطينية التي ظلت تردد عبارات الحمد لله، رغم مرارة فقد ابنها بعد ساعات من استشهاد شقيقه، معتبرة أنهما فداء للقضية الفلسطينية، وأظهرت السيدة الثكلى صلابة غير معتادة أمام فجيعة فقد فلذات أكبادها مكتفية بترديد عبارة "يا وجع قلبي يمّا" خلال نقلها نعش نجلها استعدادا لدفنه بعد استلام جثمانه من أحد مستشفيات قطاع غزة.

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في سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أنه حاليا "لا توجد إمكانية" لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

#فيتو.. سيدة فلسطينية تحمل نعش نجلها الشهيد فى غزة pic.twitter.com/MtIc4U7l7S — بوابة فيتو (@Vetogate) November 9, 2023

وقال بايدن في معرض رده على سؤال حول فرص تطبيق وقف لإطلاق النار قائلا "لا توجد إمكانية"، قبل أن يتوجه إلى إيلينوي

هدنة في شمال غزة مدتها 4 ساعات

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن إسرائيل وافقت على تنفيذ هدنة يومية لمدة 4 ساعات في شمال غزة، للسماح للسكان بالتوجه جنوبا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، ستبدأ إسرائيل بتنفيذ هدن لمدة أربع ساعات في مناطق بشمال غزة كل يوم، مع الإعلان عنها مسبقا قبل ثلاث ساعات.

وكان بايدن طلب من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فرض هدن يومية خلال محادثة هاتفية يوم الإثنين.

اجتماع مخابراتي في قطر محوره غزة

وفي وقت سابق، نقلت رويترز نقلا عن مصدر مطلع أن اجتماعا ثلاثيا عقد في العاصمة القطرية "الدوحة"، الخميس، بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ورئيس الوزراء القطري لبحث معالم اتفاق على إطلاق سراح الرهائن والوصول لهدنة من الهجوم على غزة.

وأضاف المصدر، أن ميزة الاجتماع الثلاثي هي جمع الأطراف الثلاثة معا على طاولة واحدة في وقت واحد لتسريع العملية.

وناقشت المحادثات أيضا السماح باستيراد الوقود لغزة لأغراض إنسانية.

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