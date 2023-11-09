الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أعلنت عنها أمريكا، أول تعليق من حماس على الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

رئيس المكتب السياسي
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، فيتو

علقت حركة حماس  في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، على الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها البيت الأبيض الأمريكي.


هدنة إنسانية في قطاع غزة

ونفى طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن يكون تم التوصل إلى اتفاق هدنة مع الجانب الإسرائيلي.

 

وقال النونو مساء اليوم الخميس: "المحادثات مستمرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة، وإذا ما تم أي اتفاق سيتم إعلان ذلك بوضوح لشعبنا".

 

وفي وقت سابق من اليوم أعلن البيت الأبيض في بيان صادر عنه، أن إسرائيل  تبدأ في تطبيق هدنة إنسانية  لمدة 4 ساعات يوميا شمال قطاع غزة.  

 

Advertisements

 


وقال البيت الأبيض في بيانه:" نعتقد أن الهدنة المؤقتة خطوة في الاتجاه الصحيح".

 

وأفادت شبكة العربية الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، اليوم الخميس، إنه لا يخطط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه أشار إلى إمكانية تنفيذ هدنة تكتيكية للأغراض الإنسانية، وذلك وفق تعبيره.


تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب

والثلاثاء الماضي، أفادت وكالة «رويترز» الإخبارية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في قطاع غزة قد يساعد في تأمين إطلاق سراح بعض المحتجزين.

 

ومن جهتها كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر سياسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار في غزة بعيدًا عن قضية الرهائن والأسرى.

 

وكان البيت الأبيض، أعلن مساء الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفق مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مناقشة هدن تكتيكية بقطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق التطورات المتسارعة للأحداث، قال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، إن الحركة تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني، مضيفا: "لدينا جذور في كل الحالة الفلسطينية".

 

هدنة الـ 3 أيام، تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب
وقال الناطق باسم حماس "لا تستطيع الولايات المتحدة ولا غيرها فرض خيارات على الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن الحديث الأمريكي عن مستقبل غزة يدل على عنجهية ورعونة.

 

وأكد الناطق باسم حركة حماس أن الولايات المتحدة لا تستطيع ولا غيرها فرض خيارات على الشعب الفلسطيني.


رد حماس جاء على ما قاله البيت الأبيض، أن حركة حماس لا يمكن أن تكون جزءً من المستقبل في قطاع غزة والمشاورات جارية بشأن شكل الحكم هناك.

 

وتابع: "بايدن ونتنياهو ليسا متفقين في الرأي دائما بشأن القضايا، وإسرائيل والولايات المتحدة دولتان صديقتان لكن ليس علينا أن نتفق على كل كلمة".

 


فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن قطاع غزة أرض فلسطينية وستبقى كذلك، لافتة إلى أن الولايات المتحدة لا تدعم إعادة احتلالها.

txt

البيت الأبيض: إسرائيل تبدأ تطبيق هدنة إنسانية لمدة 4 ساعات يوميا في غزة

txt

جيش الاحتلال: لا وقف لإطلاق النار في غزة لكن يمكن تنفيذ هدنة تكتيكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قطاع غزة غزة هدنة إنسانية في قطاع غزة حماس البيت الأبيض إسرائيل العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة جيش الاحتلال

مواد متعلقة

البيت الأبيض: إسرائيل تبدأ تطبيق هدنة إنسانية لمدة 4 ساعات يوميا في غزة

جيش الاحتلال: لا وقف لإطلاق النار في غزة لكن يمكن تنفيذ هدنة تكتيكية

انطلاق مؤتمر دعم غزة في فرنسا، وماكرون يؤكد العمل على تنفيذ هدنة

هيئة البث الإسرائيلي تعلن التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار داخل غزة لمدة 3 أيام

الأكثر قراءة

سيف فاروق جعفر يثير غضب الجماهير، وانفعاله يعيد مصطفى فتحي لمكانته بالزمالك

نبيل الحلفاوي عن سبب فرحته بفوز الزمالك على بيراميدز: عشرة عمر ومايرضيناش يقع

أعلنت عنها أمريكا، أول تعليق من حماس على الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

سرايا القدس تنشر فيديو لأسيرتين إسرائيليتين تشكران المقاومة وتطالبان نتنياهو بترك السلطة (فيديو)

تعليق عاجل من وكالة رويترز حول علمها بموعد عملية طوفان الأقصى

مشاهدة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي بث مباشر

بث مباشر لـ مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

الدوري السعودي، محمد شريف يسجل ويقود الخليج للفوز على الطائي 1/3 (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

دروجبا يشارك في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالقاهرة (صور)

إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول المخطوف

نصائح حماية المستهلك للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

"بعيدًا عن النيل" يحصل على عرضه الأول في الولايات المتحدة الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 9-11-2023 بختام تعاملات

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس

بعد تعديلات مجلس الوزراء، تعرف على الحد الأدنى والأقصى لحجز شقق سكن كل المصريين

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الأهلي وبيراميدز يسيطران علي اختيارات فيتوريا بقائمة منتخب مصر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء، فوائدها وفضل المواظبة على ترديدها يوميا

تفسير حلم رجوع الميت للحياة في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية وطول العمر

أذكار الصباح، فوائدها وفضل المواظبة عليها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية