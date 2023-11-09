أعلنت عنها أمريكا، أول تعليق من حماس على الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

علقت حركة حماس في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، على الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها البيت الأبيض الأمريكي.



هدنة إنسانية في قطاع غزة

ونفى طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن يكون تم التوصل إلى اتفاق هدنة مع الجانب الإسرائيلي.

وقال النونو مساء اليوم الخميس: "المحادثات مستمرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة، وإذا ما تم أي اتفاق سيتم إعلان ذلك بوضوح لشعبنا".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن البيت الأبيض في بيان صادر عنه، أن إسرائيل تبدأ في تطبيق هدنة إنسانية لمدة 4 ساعات يوميا شمال قطاع غزة.

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وقال البيت الأبيض في بيانه:" نعتقد أن الهدنة المؤقتة خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأفادت شبكة العربية الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، اليوم الخميس، إنه لا يخطط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه أشار إلى إمكانية تنفيذ هدنة تكتيكية للأغراض الإنسانية، وذلك وفق تعبيره.



تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب

والثلاثاء الماضي، أفادت وكالة «رويترز» الإخبارية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في قطاع غزة قد يساعد في تأمين إطلاق سراح بعض المحتجزين.

ومن جهتها كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر سياسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار في غزة بعيدًا عن قضية الرهائن والأسرى.

وكان البيت الأبيض، أعلن مساء الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفق مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مناقشة هدن تكتيكية بقطاع غزة خلال الأيام المقبلة.



وفي سياق التطورات المتسارعة للأحداث، قال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، إن الحركة تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني، مضيفا: "لدينا جذور في كل الحالة الفلسطينية".

هدنة الـ 3 أيام، تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب

وقال الناطق باسم حماس "لا تستطيع الولايات المتحدة ولا غيرها فرض خيارات على الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن الحديث الأمريكي عن مستقبل غزة يدل على عنجهية ورعونة.

وأكد الناطق باسم حركة حماس أن الولايات المتحدة لا تستطيع ولا غيرها فرض خيارات على الشعب الفلسطيني.



رد حماس جاء على ما قاله البيت الأبيض، أن حركة حماس لا يمكن أن تكون جزءً من المستقبل في قطاع غزة والمشاورات جارية بشأن شكل الحكم هناك.

وتابع: "بايدن ونتنياهو ليسا متفقين في الرأي دائما بشأن القضايا، وإسرائيل والولايات المتحدة دولتان صديقتان لكن ليس علينا أن نتفق على كل كلمة".



فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن قطاع غزة أرض فلسطينية وستبقى كذلك، لافتة إلى أن الولايات المتحدة لا تدعم إعادة احتلالها.

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