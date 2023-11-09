رويترز: إسقاط طائرة مُسيرة مفخخة قرب قاعدة عين الأسد بالعراق

طوفان الأقصى، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر أمنية، أنه تم استهداف دورية مشتركة للقوات الأمريكية وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي بطائرة مُسيرة مفخخة قرب الموصل.

إسقاط طائرة مسيرة

وأكدت المصادر: أنه تم إسقاط الطائرة المُسيرة المفخخة قرب قاعدة عين الأسد في العراق دون سقوط ضحايا.

ضربات أمريكية شرق سوريا

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الأمريكية وجهت ضربات جوية استهدفت منشأة في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة موالية لإيران لتخزين الأسلحة.

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توجيهات بايدن

وقالت أوستن في بيان: "بناء على توجيهات الرئيس بايدن، شنت القوات المسلحة الأمريكية اليوم ضربة دفاع عن النفس استهدفت منشأة في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له، حيث قامت طائرتان أمريكيتان من طراز إف-15 بشن الضربة التي استهدفت منشأة لتخزين الأسلحة".

وأضاف أوستن، أن "هذه الضربة الدقيقة الهادفة للدفاع عن النفس، تأتي ردًّا على سلسلة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية في العراق وسوريا من قبل جماعات موالية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

وأكد أوستن أن الولايات المتحدة على استعداد تام لاتخاذ مزيد من التدابير اللازمة لحماية مواطنيها ومنشآتها، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية ستواصل مهامها لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في كل من سوريا والعراق.