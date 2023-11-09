الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بعبوة ناسفة وطائرة مسيرة، هجوم جديد يستهدف القوات الأمريكية في العراق

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في العراق، فيتو

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، عن استهداف دورية تابعة  للقوات الأمريكية المتواجدة في العراق بعبوة ناسفة قرب الموصل.


هجوم يستهدف القوات الأمريكية في العراق 

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام كردية، أن طائرة مسيرة مفخخة انفجرت اليوم الخميس في قاعدة حرير التي تتمركز بها قوات أمريكية بأربيل شمال العراق.


ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة وتتعرض القوات الأمريكية في سوريا والعراق لقصف مستمر من قبل قوات المقاومة العراقية.

 

وحذر حزب الله اللبناني والمقاومة العراقية في وقت سابق من توسيع العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار العدوان على قطاع غزة.

 

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المقاومة العراقية تهاجم القواعد الأمريكية 

وفي وقت سابق من اليوم اندلعت اشتباكات عنيفة، بين القوات الأمريكية و"قسد" من جهة، انطلاقًا من مناطق يحتلونها شرق الفرات، والجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة، من جهة ثانية، انطلاقا من نقاط سيطرتهم غرب الفرات.


وفي السياق ذاته ذكر  مصدر في “الميادين”، أن الاشتباك استخدم خلال أنواع الأسلحة تستخدم في هذه الاشتباكات، بما فيها المتوسطة، والمدفعية الثقيلة، والصواريخ.

 

وشدد المصدر على أن الاشتباكات بدأت بعد العدوان الأمريكي على الأحياء الشرقية من دير الزور، ولا تزال مستمرة حتى اللحظة.

 

وفي نفس السياق قالت وسائل إعلام فجر يوم الخميس إن قصفا استهدف قاعدة "حقل العمر" الأمريكية شرق دير الزور في سوريا بـ 6 صواريخ.

 

وذكرت وسائل الإعلام أن قصف قاعدة "حقل العمر" الأمريكية جاء ردًّا على استهداف الأحياء الشرقية للمدينة.

 

وفي وقت لاحق أفاد مراسل الميادين باستهداف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي، مرة جديدة بنحو 15 صاروخًا.

 

وبذلك تكون القاعدة الأمريكية  قد تعرضت لثلاثة استهدافات خلال ساعات قليلة، علمًا أن القصف الأول للقاعدة كان من الأراضي العراقية.

 

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن سلاح الجو الأمريكي شن هجوما في شرق سوريا الأربعاء على مخزن أسلحة مرتبط بإيران، ردًّا على هجمات استهدفت عناصر أمريكيين في العراق وسوريا.

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