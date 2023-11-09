الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الاحتلال يسحب الحيوانات المنوية من جثث قتلى عملية طوفان الأقصى لسبب غريب

الحيوانات المنوية،
الحيوانات المنوية، فيتو

طوفان الأقصي، قررت وزارة الصحة الإسرائيلية السماح بسحب حيوانات منوية من قتلى إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس يوم الـ 7 من أكتوبر الماضي.

ووفقا لتقرير صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، سُحبت حيوانات منوية من 33 رجلا من القتلى الإسرائيليين في أكتوبر، 4 منهم مدنيون والباقى جنود في الجيش، من أجل حفظها بالتجميد وإبقاء فرصهم في الإنجاب.

وكان يتوجب على الأرامل أو الأسر الراغبة في سحب الحيوانات المنوية من جثث الزوج أو الابن بعد الوفاة، الحصول على إذن قضائي، لكن هذا الشرط ألغي بشكل مؤقت بسبب الحرب.

Advertisements

تجميد البويضات من أجل الحفاظ علي الفرص في الإنجاب

وقالت "هآرتس"، إن "وزارة الصحة أنشأت وحدة خاصة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع الجيش والمستشفيات التي تضم بنوك الحيوانات المنوية، لإخطار العائلات بخيار سحب الحيوانات المنوية في أسرع وقت ممكن، بعد وفاة الزوج أو الابن".

ويجب سحب الحيوانات المنوية خلال 24 ساعة من الوفاة، لزيادة فرص بقائها على قيد الحياة عندما يتم فك تجميدها لاحقا واستخدامها لتخصيب بويضة.

اقرأ أيضا: هدنة الـ 3 أيام، تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب

لكن خبراء إسرائيليين يقولون إنه يمكن استعادة الحيوانات المنوية "حتى بعد عدة أيام من الوفاة، وحتى عندما لا تكون الحيوانات المنوية قادرة على الحركة".

وقال يوفال أور رئيس وحدة التلقيح الصناعي في مركز كابلان الطبي بمدينة رحوفوت وسط إسرائيل: "نحن نبحث عن الحيوانات المنوية المتحركة ونفضلها، لكن عدم حركتها لا يعني أنها ميتة".

وأضاف أور: "نحن نعرف كيفية تحريكها بعد فك تجميدها".

انطلاق عملية طوفان الأقصي

وفي السابع من أكتوبر الماضي، أعلن محمد الضيف، المطلوب الأول لإسرائيل، قائد الجناح العسكري لحماس، انطلاق عملية "طوفان الأقصي" في تسجيل صوتي تم بثه.

قال محمد الضيف في رسالة صوتية: إن الضربة الأولى لـ"طوفان الأقصى" استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، وإنه تم إطلاق 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الدقائق العشرين الأولى من العملية.

اقرأ ايضا: ابن موت لا ينام فى مكان واحد مرتين، من هو المطلوب رقم 1 في إسرائيل؟

وأشار إلى أن العملية تأتي في ظل ما وصفه "الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني...في ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي".

ودعا محمد الضيف الشباب الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وداخل إسرائيل إلى الانتفاض نصرة للأقصى، وقال "اليوم، كل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها".

كما قال الضيف "أدعو إخوتنا في المقاومة بلبنان وإيران واليمن والعراق وسوريا للالتحام مع المقاومة بفلسطين".
 اقرأ ايضا: سري للغاية، وثائق تكشف استعداد دولة عربية لحرب محتملة في المنطقة

إعلان محمد الضيف الشهير بـ (أبو خالد) القائد العام لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية «طوفان الأقصى» ضد إسرائيل، وضع قادة الاحتلال في حالة من التخبط والارتباك التي لم تختبر منذ العبور المصري عام 1973.

هدنة الـ 3 أيام، تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب

الموقع 512، لغز القاعدة السرية الأمريكية في صحراء النقب الإسرائيلية


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طوفان الأقصى عملية طوفان الأقصى قطاع غزة غزة إسرائيل جيش الاحتلال الحيوانات المنوية

مواد متعلقة

درس في الأزهر الشريف.. معلومات عن عز الدين القسام رمز المقاومة الفلسطينية (انفوجراف)

إسرائيل تطلق كلابها، معلومات عن وحدة عوكتس المتخصصة في حرب الأنفاق (صور وفيديو)

الموقع 512، لغز القاعدة السرية الأمريكية في صحراء النقب الإسرائيلية

ابن موت لا ينام فى مكان واحد مرتين، من هو المطلوب رقم 1 في إسرائيل؟

الأكثر قراءة

الاحتلال يسحب الحيوانات المنوية من جثث قتلى عملية طوفان الأقصى لسبب غريب

فيتوريا يكشف سبب ضم فتوح ومحمد صبحي لمعسكر نوفمبر

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

استياء فى الزمالك بسبب انضمام أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة منتخب مصر

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام في مكالمة خاصة

تعديلات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام الجونة

قمة مصرية قطرية بالقاهرة غدا

الركراكي يعلن قائمة منتخب المغرب ومفاجأة في الهجوم

Advertisements

منوعات

المزيد

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

سعره 1.6 مليون دولار، شركة ألمانية تصنع أفخم منزل متنقل (صور)

مأساة أم متهورة، دهست طفلها تحت عجلات سيارتها (فيديو)

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 10-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 9-11-2023

ارتفاع سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الخميس 9-11-2023

ارتفاع أسعار الفراخ وكرتونة البيض البلدي في الأسواق

سعر جرام الذهب، 20 جنيها تراجعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، فوائدها وفضل المواظبة عليها يوميا

تفسير حلم الأرز المطبوخ في المنام وعلاقته بكسب أموال كثيرة

حكم إذاعة الصلاة وقراءة القرآن والتواشيح والابتهالات عبر مكبرات الصوت

المزيد
الجريدة الرسمية