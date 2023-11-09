الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ القليوبية يعقد اجتماعه الأول بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

اجتماع محافظ القليوبية،
اجتماع محافظ القليوبية، فيتو

عقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إجتماعه الأول بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة؛ لبحث ومناقشة المعوقات التي تواجه الاستثمار والعمل على جذب المستثمرين، وتم طرح ومناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تخص المستثمرين وأصحاب المصانع وعرض الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين.

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وأكد المحافظ خلال اجتماعه الأول بالمجلس أن المجلس له عدة أهداف من أهمها المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية ودعم المحافظة في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل للشباب ومساعدة المحافظة فى جذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة، وتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل وحلول للتعامل مع هذه التحديات.

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وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع المجلس عدد من الفرص الإستثمارية الموجودة بالمحافظة، مشيرا أن المحافظة لديها عدد من المناطق الصناعية الاستثمارية الموجودة بمدن بنها والخانكة بالإضافة إلى التجمعات الحرفية والمصانع والكيانات الاقتصادية الحكومية والخاصة، مما جعل المحافظة في مصاف المحافظات الصناعية مضيفا أن الاجتماع يأتي أيضا في ضوء  الاستعدادات لمعرض التجارة البينية الأفريقي، وذلك ضمن استعدادات جمهورية مصر العربية لاستضافة الدورة الثالثة لمعرض التجارة البينية في شهر نوفمبر الحالي، والذي ينظمه البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير وذلك بهدف زيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص المصري في القارة الأفريقية  وتعزيز الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي تم طرحها من خلال البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير للمستثمرين المصريين بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.
وأوضح أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل على حل كافة مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد المصري وتعظيم موارد المحافظة المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة لأبنائنا في كافة المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة، وذلك في إطار رؤية الدولة لدفع عجلة الاستثمار التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري.
جاء الاجتماع بحضور كلا من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ والدكتور سيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالقليوبية والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب والسادة مدحت الكمار ومجاهد نصار وأسامة فتحي أعضاء مجلس النواب، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد ورؤساء مدن قها وقليوب ورئيس مدينة شبرا الخيمة والخانكة ومدير الصندوق الاجتماعي للمحافظة ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية ومديري المنطقة الاستثمارية والشئون الاقتصادية بالقليوبية ومدير المكتب الفنى.

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