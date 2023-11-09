محافظ الفيوم يعقد اجتماعا لمتابعة ملف التعديات على الأراضي الزراعية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا موسعا اليوم الخميس، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبناء، والبناء داخل الأحوزة العمرانية بدون ترخيص، والإجراءات القانونية التى تم اتخاذها حيال المخالفين.

وشدد محافظ الفيوم، على التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية، لإزالة كافة التعديات حفاظًا على الرقعة الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب.

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اخطار يومي

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بإخطار وحدة المتغيرات بديوان عام المحافظة، ببيان تفصيلي ودقيق بما تم إزالته من تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بداية من الشهر الجاري، وضرورة المتابعة المستمرة لضمان عدم تكرار المخالفة مر أخرى، وعدم التهاون في الحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددا على أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين، ومع المسئولين المتقاعسين، لمنع أي خلل في تحرير المحاضر، أو عدم الإبلاغ عن المخالفين.

كما وجه محافظ الفيوم، الجهات المعنية بالمرور الميداني اليومي على الأراضي الزراعية، لرصد أي حالة تعدٍ، مع متابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة، بالتنسيق مع المساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية، مع إعداد بيانات تفصيلية بأسماء المخالفين وتوصيف مخالفاتهم ومكانها ومساحاتها بكل دقة، مع إثبات إسم وتوقيع الموظف المختص بإجراء المحاضر القانونية تجاه المخالفات، للرجوع إليه ومحاسبته قانونًا حال عدم مطابقة المحضر للواقع، كما طالب المحافظ باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون، واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة، أو التعدي على الأراضي الزراعية.

حملات مستمرة

وطالب محافظ الفيوم، باستمرار حملات الإزالة المكبرة بالتتنسيق بين مسئولي الزراعة ومجالس المدن وقوات الشرطة، لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية التي تم رصدها، مع تكثيف الأكمنة عند مداخل المدن الرئيسية والقري لمنع دخول السيارات المحملة بمواد البناء وضبط السيارات المخالفة ومصادرتها بكل ما تحمله من مواد، وكذا مصادرة كافة الآلات والمعدات المستخدمة في البناء المخالف والتحفظ عليها ووضعها تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالها قانونًا، فضلًا عن تطبيق القانون على المقاولين المنفذين للأعمال المخالفة وكذا المشرفين من فنيين ومهندسين.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه عقد لقاءات مع مسئولي الهيئات القضائية المختلفة على أرض المحافظة، ومع رئيس هيئة قضايا الدولة، لبحث الإجراءات اللازمة لوضع الأطر القانونية، لتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالبناء على الأراضي الزراعية، فى إطار من القانون، موجها بتنفيذ دورات تدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، ومجالس المدن والوحدات المحلية.

نص القانون

و استعرض نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، عددًا من نصوص القانون التى تجرم التعدي على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التبوير، وجريمة البناء بدون ترخيص داخل الأحوزة العمرانية، لافتًا إلى أن إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص، هو جزء من العقوبة الواجب تطبيقها على المخالفين، نصوص بالإضافة الى الحبس والغرامة ورد الشيئ لأصله علي حساب المخالف، بجانب العقوبة القانونية الرادعة سواء للمقاول القائم بتنفيذ أعمال المخالفة على الأراضي الزراعية، وكذلك المشرفين من فنيين ومهندسين، بهدف تغليظ العقوبة، كون المخالفة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

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