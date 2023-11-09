لاستصلاح 120 ألف فدان، محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد مبادرة ازرع

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفد مبادرة " ازرع" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور ماجد بولس مسئول التنمية الريفية بالهيئة، والدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

وبحث المحافظ سبل التعاون والتنسيق لدعم المزارعين من خلال البرامج التي تقدمها المبادرة، والتي تستهدف زراعة مليون فدان من محصول القمح في ١٥ محافظة على مستوى الجمهورية بما فيها الوادي الجديد. مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى زراعة ١٢٠ ألف فدان بنطاق المحافظة من خلال حزمة من التدخلات الأساسية تشمل توفير تقاوي مُدعمة ومعتمدة من وزارة الزراعة، وتنفيذ مدارس حقلية ومتابعة فنية للحقول.

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اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

وسبق أن ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة واللواء وليد منصور مساعد مدير أمن المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستهل المحافظ الجلسة بتكريم نبيل حنفي رئيس مركز الفرافرة السابق وذلك لبلوغه السن القانونية للمعاش، معربًا عن تقديره لجهوده وتفانيه في أداء مهامه الوظيفية، متمنيًا له التوفيق.

أعقبها بحث عدد من الموضوعات واتخاذ قرارات بشأنها، موجهًا بما يلي:

◾التأكد من جاهزية اللجان الخاصة بالانتخابات الرئاسية بالمدارس وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة.

◾حصر أعداد المعلمين بالتخصصات المختلفة لتوزيع وسد العجز بالمراكز النائية.

◾توفير الأدوية اللازمة لمكافحة النمل الأبيض بالقرى بدعم ٥٠ ٪ من المحافظة.

◾سرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية للآبار الزراعية في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الخزان الجوفي.

◾إجراء فحص طبي شامل للأطفال بالحضانات والمدارس للكشف عن أمراض سوء التغذية وتوفير العلاج اللازم، وصرف وجبات غذائية لأطفال الحضانات.

◾حصر أعداد الغارمات وسداد الديون المستحقة وفقًا لبحث الحالة الاجتماعية.

◾سرعة الانتهاء من فرش وتأثيث الوحدات الصحية بقرى المبادرة الرئاسية" حياة كريمة ".

◾إطلاق حملة تبرع لإرسال مساعدات غذائية لأهالي غزة مقدمة من أهالي المحافظة والمستثمرين.

◾صرف كوبونات لشراء السلع الأساسية والخضراوات بدعم من المحافظة لصغار الموظفين ومنحها مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة ومستحقي تكافل وكرامة.