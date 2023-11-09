الخميس 09 نوفمبر 2023
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حوادث

تأجيل استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر لسب الخطيب

الخطيب ومرتضي منصور،
الخطيب ومرتضي منصور، فيتو

قررت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية اليوم، تأجيل استئناف مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق على حكم حبسه حضوريا 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 6 فبراير حضوره بشخصه.
 

وتقدم دفاع مرتضى منصور، بحافظة مستندات تفيد بإصابته، وتلقيه العلاج للمثول للشفاء.

ويذكر أن ذات المحكمة، سبق وعاقبت مرتضى منصور بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، وأوقفت تنفيذ عقوبة الحبس لكبر سن المحكوم عليه.

كما قضت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بحبسه شهرا مع الشغل، وتم تنفيذ العقوبة بسجن وادي النطرون في القضية رقم 83 لسنة 2022، وترتب على هذا الحكم زوال عضويته كرئيس لنادي الزمالك.

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اتهام مرتضى منصور بسب الخطيب

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح الاقتصادية، حجز جلسة محاكمة مرتضى منصور، في اتهام جديد بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 23 سبتمبر للحكم.

وقال المحامي محمد عثمان، محامي الخطيب والمستشار القانوني للنادي الأهلي، إن القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة بناء على الشكوى المقدمة للنائب العام ضد مرتضى، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

الجرائم المرتكبة من مرتضى منصور

وأضاف عثمان، أن الجرائم المرتكبة من مرتضى منصور مُعاقب عليها بالحبس الوجوبى والغرامة، بحسب مواد الاتهام التي أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.

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مرتضى منصور الخطيب نادي الزمالك المحامي محمد عثمان

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