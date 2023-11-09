الخميس 09 نوفمبر 2023
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منوعات

الفيضانات تغرق عشرات المنازل، وتقطع مياه الشرب عن الآلاف في فرنسا

الفيضانات تجتاح فرنسا،
الفيضانات تجتاح فرنسا، فيتو

غمرت الفيضانات أجزاء واسعة من فرنسا، وأعدادا كبيرة من الفرنسيين، فبعد هطول أمطار غزيرة، تعرض 192 ألف شخص بالقرب من أنهار "هيم" و"آ" و"ليان" و"كانشي" لخطر الفيضانات، حسبما ذكرت مقاطعة با دو كاليه الفرنسية.

إغلاق 74 مدرسة

ونظرا لمخاطر الفيضانات، ستظل 74 مدرسة في شمال فرنسا مغلقة يومي الخميس والجمعة.

وفي أعقاب بدء الفيضانات، يوم الإثنين الماضي، تم استدعاء فرق الإطفاء في 860 مهمة.. وانقطعت إمدادات مياه الشرب عن 5200 شخص وحصلوا على المياه المعبأة في زجاجات، وغمرت المياه نحو 60 منزلًا.

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إغلاق 74 مدرسة بسبب الفيضانات، فيتو

فيضان أنهار صغيرة

من جانبها، قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية "ميتيو فرانس"، إن الأمطار المستمرة تسببت أيضًا بفيضان أنهار صغيرة في شمال فرنسا على ضفافها.

وطوال الأيام الـ 20 الماضية، سقطت ثلاثة أضعاف كمية الأمطار المعتادة.. وفي بعض الأماكن، هطلت أمطار في ستة أيام تعادل كمية الأمطار التي تهطل عادة في شهر نوفمبر بأكمله.

وكشفت صور جوية التقطتها صحيفة "لا فوا دو نورد" عن مساحات كبيرة من الأرض تحت الماء.

ارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات في ليبيا

قتلى ومفقودون في الصين بسبب الفيضانات

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فرنسا الفيضانات امطار غزيره مقاطعة با دو كاليه الفرنسية فرق الاطفاء المياه المعبأة في زجاجات هيئة الأرصاد الجوية الوطنية ميتيو فرانس

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