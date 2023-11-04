السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

العاصفة سيران تجتاح غرب أوروبا، والفيضانات تقتل 5 أشخاص في إيطاليا

الفيضانات تجتاح إيطاليا،
الفيضانات تجتاح إيطاليا، فيتو

بينما تواصل العاصفة سيران اجتياح غرب أوروبا، تسببت الفيضانات في إيطاليا في وفاة 5 أشخاص على الأقل.

وأعلنت السلطات في منطقة توسكانا بوسط إيطاليا، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن فاضت أنهار في أعقاب هطول أمطار غزيرة في المنطقة، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه العاصفة سيران اجتياح غرب أوروبا.

مخاوف من فيضان نهر أرنو

وفيما كانت هناك مخاوف من فيضان نهر أرنو على ضفتيه في مدينة فلورنسا التاريخية، لكن حاكم توسكانا يوجينيو جياني، قال إن مستوى الفيضان مر في حوالي الساعة 09:20 بتوقيت جرينتش من دون حدوث أي وقائع كبيرة.

Advertisements

وأشار جياني إلى أن عدد القتلى ارتفع إلى خمسة بعد أن جرفت الأمطار سيارات، وأجبرت قاطني الطوابق السفلية من المباني على إخلائها.

انهيار جسر

وقد انهار جسر بالقرب من مدينة بستويا، ما أسفر عن مقتل شخصين، وتوفي شخص آخر في بلدة روزينانو.

وأكدت وسائل إعلام إيطالية بأن الضحيتين الأخريين من كبار السن، وكانا يعيشان في بلدة مونتيمورلو الصغيرة.

وستعلن الحكومة حالة طوارئ، ما يتيح سرعة تقديم المساعدة لتوسكانا.

وبدورها، نقلت محطة سكاي تي. جي 24 عن حاكم المنطقة قوله، إن شخصًا آخر فقد في منطقة فينيتو بشمال شرق البلاد.

تحذيرات الأرصاد الجوية

واستمرت تحذيرات الأرصاد الجوية سارية في عدد من المناطق الإيطالية مع إغلاق بعض المدارس، بعد أسبوع من تعرض البلاد لرياح قوية وأمطار غزيرة.

العاصفة سيران كانت مدفوعة بتيار قوي اجتاح البلاد من ناحية المحيط الأطلسي، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية تسببتا بفيضانات شديدة في شمال إيرلندا وأجزاء من بريطانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا.

بسبب الفيضانات، أمريكا تعلن حالة الطوارئ وتعطل حركة النقل

الفيضانات تصيب إسبانيا بالشلل (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إيطاليا العاصفة سيران الفيضانات نهر أرنو مدينة فلورنسا التاريخية حاكم توسكانا يوجينيو جياني بلدة روزينانو محطة سكاي تي جي 24

مواد متعلقة

إيطاليا تعد بألعاب عالمية شتوية استثنائية للأولمبياد الخاص عام 2025

بسبب الفيضانات، أمريكا تعلن حالة الطوارئ وتعطل حركة النقل

الأكثر قراءة

أخبار مصر: أمريكا تلوح لإسرائيل بـ 11 نوفمبر، متظاهرون يعترضون سفينة حربية أمريكية، فضيحة وزير خارجية كرواتيا مع نظيرته الألمانية

دعم غزة يربك الوسط الفني، قصة فسخ شركة دعاية كبرى ومنصة شاهد لعقد عمرو دياب ومحمد سلام

4 نصائح من الكهرباء للتوفير بالفاتورة الكهرباء في استخدام السخان الكهربائي

أصابتها بشكل مباشر، المقاومة العراقية تستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا

حبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على ثمن موبايل بأكتوبر

طائرة إسرائيلية تستهدف منزل إسماعيل هنية في غزة

بعد اعترافاته، حبس دجال المنصورة 4 أيام علي ذمة التحقيقات

برغم تحريم الغيبة شرعا، 6 أحوال تباح فيها وهذه هي عقوبتها

Advertisements

منوعات

المزيد

العاصفة سيران تجتاح غرب أوروبا، والفيضانات تقتل 5 أشخاص في إيطاليا

وزير خارجية كرواتيا يثير جدلا بمحاولته تقبيل نظيرته الألمانية بالقوة أمام الكاميرات (فيديو)

إصابة مارك زوكربيرج ونقله للمستشفى بشكل عاجل

خدمات ترفيهية تقدمها شركات الطيران للمسافرين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 4-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

4 دول أعلنت سحب سفرائها من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برغم تحريم الغيبة شرعا، 6 أحوال تباح فيها وهذه هي عقوبتها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 4 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية