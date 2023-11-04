العاصفة سيران تجتاح غرب أوروبا، والفيضانات تقتل 5 أشخاص في إيطاليا

بينما تواصل العاصفة سيران اجتياح غرب أوروبا، تسببت الفيضانات في إيطاليا في وفاة 5 أشخاص على الأقل.

وأعلنت السلطات في منطقة توسكانا بوسط إيطاليا، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن فاضت أنهار في أعقاب هطول أمطار غزيرة في المنطقة، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه العاصفة سيران اجتياح غرب أوروبا.

مخاوف من فيضان نهر أرنو

وفيما كانت هناك مخاوف من فيضان نهر أرنو على ضفتيه في مدينة فلورنسا التاريخية، لكن حاكم توسكانا يوجينيو جياني، قال إن مستوى الفيضان مر في حوالي الساعة 09:20 بتوقيت جرينتش من دون حدوث أي وقائع كبيرة.

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وأشار جياني إلى أن عدد القتلى ارتفع إلى خمسة بعد أن جرفت الأمطار سيارات، وأجبرت قاطني الطوابق السفلية من المباني على إخلائها.

انهيار جسر

وقد انهار جسر بالقرب من مدينة بستويا، ما أسفر عن مقتل شخصين، وتوفي شخص آخر في بلدة روزينانو.

وأكدت وسائل إعلام إيطالية بأن الضحيتين الأخريين من كبار السن، وكانا يعيشان في بلدة مونتيمورلو الصغيرة.

وستعلن الحكومة حالة طوارئ، ما يتيح سرعة تقديم المساعدة لتوسكانا.

وبدورها، نقلت محطة سكاي تي. جي 24 عن حاكم المنطقة قوله، إن شخصًا آخر فقد في منطقة فينيتو بشمال شرق البلاد.

تحذيرات الأرصاد الجوية

واستمرت تحذيرات الأرصاد الجوية سارية في عدد من المناطق الإيطالية مع إغلاق بعض المدارس، بعد أسبوع من تعرض البلاد لرياح قوية وأمطار غزيرة.

العاصفة سيران كانت مدفوعة بتيار قوي اجتاح البلاد من ناحية المحيط الأطلسي، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية تسببتا بفيضانات شديدة في شمال إيرلندا وأجزاء من بريطانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا.