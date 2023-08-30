قتلى ومفقودون في الصين بسبب الفيضانات

سقط أربعة أشخاص قتلى، وفقد عشرات آخرين في أمطار غزيرة انهالت على جنوب غرب الصين الأسبوع الماضي، على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وأوضحت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة: أن العواصف تسببت بفيضانات كبيرة غمرت مصنعا للفولاذ يعمل فيه أكثر من 200 شخص، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات حتى الآن تبلغ 4 أشخاص فيما لا يزال 48 آخربن في عداد المفقودين، وسط تواصل عمليات الإغاثة.

أمطار غزيرة

وفي يوم 21 أغسطس، تساقطت أمطار غزيرة على منطقة جينياج الجبلية في إقليم سيشوان إلا أنه لم تكن قد صدرت أي حصيلة حتى الآن.

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وأمر الرئيس الصيني شي جينبينج السلطات "بالقيام بكل ما في وسعها للبحث عن المفقودين ومساندة عائلاتهم".

وسبق أن عرفت الصين أحوالا جوية قصوى في الأشهر الأخيرة يفيد خبراء أنها ستصبح أكثر تواترا بسبب التغير المناخي.

يشار إلى أنه في يوليو قضى ما لا يقل عن 78 شخصا في عاصفة هوجاء وفيضانات واسعة سجلت في شمال البلاد مع مرور الإعصار دوكسوري.

فيضان في 24 نهرا

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام صينية رسمية بأن مناطق شاسعة شمال شرق الصين باتت مهددة بالفيضانات مع وصول منسوب المياه في 90 نهرا على الأقل، فاض منها 24 نهرا بالفعل، إلى مستوى ما فوق المقبول.

من جانبها، أخذت فرق الإنقاذ استعداداتها في حوض سونجلياو شمالي بكين، والذي يغطي أكثر من 1.2 مليون كيلومتر مربع من الأرض.

وهذه المنطقة عبارة عن أجزاء من أربع مقاطعات وعدة مدن رئيسية يبلغ مجموع سكانها نحو 100 مليون نسمة.

وبدورها، نقلت السلطات من جانبها عشرات الآلاف بالفعل إلى أماكن آمنة، حيث وصل منسوب المياه بالفعل إلى مستويات مرتفعة تاريخيا في عشرة أنهار.

صيف رطب في الصين

معظم مناطق الصين تشهد صيفا رطبا حيث عاشت البلاد على وقع فيضانات خلال شهري يوليو وأغسطس.

وتتعرض مناطق صينية لأمطار غزيرة وفيضانات كل صيف، لكن هناك مناطق أخرى تضررت أيضا هذا العام ومن بينها العاصمة بكين، وجاء ذلك جزئيا بسبب إعصارين هائلين ضربا اليابان وشبه الجزيرة الكورية.

أعنف فيضان شهدته الصين

ووقع أعنف فيضان شهدته الصين في التاريخ الحديث عام 1998، عندما قتل 4150 شخصا، معظمهم على طول نهر يانغتسي.

وفي عام 2021، لقي أكثر من 300 شخص حتفهم في فيضانات بمقاطعة خنان وسط البلاد، حيث غمرت الأمطار الغزيرة عاصمة المقاطعة، تشنجتشو، وحولت الشوارع إلى أنهار متدفقة، وأغرقت أحد خطوط مترو الأنفاق، ما أدى لحصار الركاب في العربات.

وفاة أو فقدان 147 شخصا في يوليو

ومؤخرا، أعلنت الصين أن الكوارث الطبيعية تسببت بوفاة أو فقدان 147 شخصا في يوليو بعد الأمطار الغزيرة التي شهدها شمال البلاد وتعد الأقوى منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما.

وأوضحت وزارة إدارة الأحوال الطارئة في الصين: "تأثر أفراد بالكوارث الطبيعية المختلفة 16018 مرة، حيث توفي 147 شخصا أو فقدوا بسبب الكوارث، وتم نقل أفراد بشكل عاجل إلى أماكن أخرى 703 آلاف مرة".

وفي شهر يوليو، أفادت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد بأن هطول الأمطار الغزيرة المستمر ضرب مناطق عدة، ما أدى إلى فيضانات وإغلاق الطرق ومحاصرة العديد من المواطنين في بيوتهم.