منتخب الشباب يواصل تدريباته استعدادا لدوري شمال أفريقيا (صور)

منتخب الشباب، واصل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 تدريباته اليومية، على أحد الملاعب بمنطقة التجمع الخامس، في إطار استعداداته للمشاركة في دورة شمال أفريقيا، المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب الشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

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وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

انطلق الإثنين الماضي معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس في الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.

مواعيد مباريات منتخب مصر

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر المقبل، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره المنتخب التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر، ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

26 لاعبا في قائمة منتخب الشباب لدورة شمال إفريقيا

وأعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2008 أسماء 26 لاعبًا، ينتظمون بمعسكر الفريق استعدادا لدورة شمال إفريقيا هم:

وجاءت قائمة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 كالتالي:

حراس المرمى:

عبد المنعم تامر

محمد عبد الفتاح

أحمد وهبة

أحمد جابر

خط الدفاع:

مهاب سامي

حسن أبو المعاطي

أحمد عابدين

معتز محمد

عبد العزيز سعيد

حسام عوض الله

يوسف عبد الحفيظ

محمد سمير

خط الوسط:

مروان محمد

أحمد خالد كباكا

فارس خالد

يوسف أحمد حسن

محمد السيد

محمد عبد الناصر

خط الهجوم:

عمر خضر

هادي عامر

عمرو خالد

كريم حامد

محمد عبد الله

محمد زعلوك

كريم سعيد

مهند محمد

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب بدورة شمال إفريقيا

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب الشباب، أن 22 لاعبًا فقط سيكونوا ضمن البعثة الرسمية للفراعنة الصغار في دورة شمال إفريقيا وفقا للائحة البطولة، ما يعني أن المدير الفني سيستبعد 4 لاعبين من بين الـ26 لاعبًا الذين ينتظمون في معسكر الفريق.