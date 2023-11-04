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رياضة

أبو الوفا يرأس بعثة منتخب الشباب إلى تونس

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، أسند مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، رئاسة بعثة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في رحلتها إلى تونس لعضو المجلس محمد أبو الوفا.

وتغادر بعثة منتخب الشباب إلى تونس يوم 11 نوفمبر الجاري، للمشاركة في دورة شمال أفريقيا بمشاركة منتخبات تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر.

 

26 لاعبًا في معسكر منتخب الشباب

يعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض، غدًا الأحد، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة الصغار، المقرر انطلاقه بعد غد الإثنين بأحد الفنادق بمدينة نصر، إستعدادا للمشاركة في دورة شمال إفريقيا بتونس.

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ومن المقرر، أن يستدعي وائل رياض 26 لاعبًا للانضمام لمعسكر منتخب الشباب، الذي يستمر حتى موعد السفر إلى تونس يوم 11 نوفمبر الجاري.

عقد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة وائل رياض بمقر الاتحاد، للاطمئنان علي استعدادات المنتخب لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس خلال شهر نوفمبر المقبل.

محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة المصري، فيتو

وأكد جمال علام في كلمته للجهاز، أن مجلس ادارة الاتحاد لديه ثقة كبيرة في هذا المنتخب لتحقيق انجاز للكرة المصرية لذا سيعمل المجلس علي توفير كل الامكانات لانجاح هذا الجيل الذي يضم عناصر مميزة، مطالبا بمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين واختيار العناصر الأفضل لتمثيل منتخب مصر.

في المقابل، وجه وائل رياض الشكر لرئيس الاتحاد علي ثقته في الجهاز الفني، مؤكدًا أن الجهاز الفني والاداري والطبي سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق انجاز جديد للكرة المصرية.

في السياق ذاته، اكتمل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب قبل المشاركة في بطولة شمال أفريقيا بانضمام رامي عادل مدربا مساعدا وكريم فهمي محلل الأداء.

 

موعد السفر إلى تونس

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض يوم 11 نوفمبر المقبل موعدًا للسفر إلى تونس للمشاركة في دورة شمال أفريقيا للشباب تحت 19 عاما، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبلين بمشاركة 5 منتخبات هي تونس البلد المضيف ومصر وليبيا والمغرب والجزائر.

ويستهل منتخب مصر مبارياته في الدورة يوم 15 نوفمبر أمام منتخب ليبيا. 

 

مواعيد مباريات منتخب مصر

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر المقبل، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر. 

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره المنتخب التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر، ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته. 

وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

 

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منتخب الشباب مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري محمد أبو الوفا دورة شمال أفريقيا وائل رياض دورة شمال أفريقيا بتونس

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