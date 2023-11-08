منتخب الشباب يواجه الشمس وديا استعدادا لدورة شمال أفريقيا

منتخب الشباب، أنهى الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 اتفاقه على خوض مباراة ودية أمام الفريق الأول بنادي الشمس، أحد أندية دوري القسم الثاني ب.

مباراة منتخب الشباب مواليد 2005 أمام الفريق الأول بنادي الشمس تقام يوم الجمعة المقبل، على ملعب نادي بلاتنيوم بالتجمع الخامس، وهو من النجيل الصناعي الذي يخوض عليه منتخبنا مباريات في دورة شمال أفريقيا بتونس.

قياسات بدنية للاعبي منتخب الشباب

خضع لاعبو منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض،اليوم الأربعاء، لقياسات بدنية في المران الصباحي الذي أقيم بملعب فندق الإقامة.

Advertisements

أقيم المران الصباحي للاعبين عن طريق قناع التدريب " training mask "، بأجهزة team polar system التي تستخدم لأول مرة لقياس وتحليل أداء اللاعبين بصورة تقنية عالية ومباشرة لإصدار تقارير فنية وبدنية دقيقة عن كل لاعب.

يضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمي، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا اداريا، الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

منتخب الشباب يستعد لدورة شمال أفريقيا، فيتو

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

موعد دورة شمال أفريقيا بتونس

وتقام بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

انطلق الإثنين الماضي معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس في الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.

مواعيد مباريات منتخب مصر

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر المقبل، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره المنتخب التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر، ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته

26 لاعبا في قائمة منتخب الشباب لدورة شمال إفريقيا

وأعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2008 أسماء 26 لاعبا، ينتظمون بمعسكر الفريق استعدادا لدورة شمال إفريقيا هم:

وجاءت قائمة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 كالتالي:

حراس المرمى:

عبد المنعم تامر

محمد عبد الفتاح

أحمد وهبة

أحمد جابر

خط الدفاع:

مهاب سامي

حسن أبو المعاطي

أحمد عابدين

معتز محمد

عبد العزيز سعيد

حسام عوض الله

يوسف عبد الحفيظ

محمد سمير

خط الوسط:

مروان محمد

أحمد خالد كباكا

فارس خالد

يوسف أحمد حسن

محمد السيد

محمد عبد الناصر

خط الهجوم:

عمر خضر

هادي عامر

عمرو خالد

كريم حامد

محمد عبد الله

محمد زعلوك

كريم سعيد

مهند محمد

قائمة منتخب الشباب، فيتو

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب بدورة شمال إفريقيا

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب الشباب، أن 22 لاعبًا فقط سيكونوا ضمن البعثة الرسمية للفراعنة الصغار في دورة شمال أفريقيا وفقا للائحة البطولة، ما يعني أن المدير الفني سيستبعد 4 لاعبين من بين الـ26 لاعبًا الذين ينتظمون في معسكر الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



