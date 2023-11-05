وائل رياض يعلن اليوم قائمة منتخب الشباب استعدادا لدورة شمال أفريقيا

منتخب الشباب، يعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض، اليوم الأحد، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة الصغار، المقرر انطلاقه غدا الإثنين بأحد الفنادق بمدينة نصر، استعدادًا للمشاركة في دورة شمال أفريقيا بتونس.

ومن المقرر، أن يستدعي وائل رياض 26 لاعبا للانضمام لمعسكر منتخب الشباب، الذي يستمر حتى موعد السفر إلى تونس يوم 11 نوفمبر الجاري.

جمال علام يجتمع بجهاز منتخب الناشئين

عقد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة وائل رياض بمقر الاتحاد، للاطمئنان على استعدادات المنتخب لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس خلال شهر نوفمبر المقبل.

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وأكد جمال علام في كلمته للجهاز، أن مجلس إدارة الاتحاد لديه ثقة كبيرة في هذا المنتخب لتحقيق انجاز للكرة المصرية لذا سيعمل المجلس على توفير كل الإمكانات لإنجاح هذا الجيل الذي يضم عناصر مميزة، مطالبًا بمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين واختيار العناصر الأفضل لتمثيل منتخب مصر.

في المقابل، وجه وائل رياض الشكر لرئيس الاتحاد على ثقته بالجهاز الفني، مؤكدا أن الجهاز الفني والإداري والطبي سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق انجاز جديد للكرة المصرية.

في السياق ذاته، اكتمل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب قبل المشاركة في بطولة شمال أفريقيا بانضمام رامي عادل مدربًا مساعدًا وكريم فهمي محلل الأداء.

موعد السفر إلى تونس

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض يوم 11 نوفمبر المقبل موعدًا للسفر إلى تونس للمشاركة في دورة شمال أفريقيا للشباب تحت 19 عاما، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبلين بمشاركة 5 منتخبات هي تونس البلد المضيف ومصر وليبيا والمغرب والجزائر.

ويستهل منتخب مصر مبارياته في الدورة يوم 15 نوفمبر الجاري أمام منتخب ليبيا.

مواعيد مباريات منتخب مصر

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر المقبل، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره المنتخب التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر، ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.