مشجع دنماركي يقتحم ملعب مانشستر يونايتد وكوبنهاجن حاملًا العلم الفلسطيني (فيديو)

دوري أبطال أوروبا، اقتحم مشجع دنماركي يحمل العلم الفلسطيني ملعب باركن بالعاصمة الدنماركية، الذي يستضيف مباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا في أثناء المباراة.

ولف المشجع حول الملعب بالكامل حاملا العلم الفلسطيني، في مشهد نال دعم وتشجيع المشجعين المتواجدين داخل ملعب المباراة.

العلم الفلسطيني الذى حمله المشجع الدنماركي كتب عليه الحرية لفلسطين ''أوقفوا قتل أطفال غزة'' لنقف سويًا.

نزل أرض الملعب رافعا علم فلسطين خلال مباراة كوبنهاغن مع مانشستر يونايتد

وطبعا المخرج مجبش اللقطة بس الحبايب كتير في كل العالم منتشرين ✌🏼

pic.twitter.com/oDLgnJ6VTX — أسامة السويسي (@swisii) November 8, 2023

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انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد مضيفه كوبنهاجن الدانماركي، بتقدم الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب باركن، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن

هدفي مانشستر يونايتد في مرمى كوبنهاجن سجلهما هداف الفريق راسموس هويلوند في الدقيقتين 3 و28 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة سجل محمد البونسي هدف كوبنهاجن في الدقيقة 45.

شهد الشوط الأول سيطرة واستحواذ وأفضلية هجومية لصالح مانشستر يونايتد، وبدى واضحا فارق الخبرات الكبير بين لاعبي الفريقين، وأهدر لاعبو مانشستر عدد من الفرص المحققة كانت كفيلة بزيادة الغلة التهديفية للضيوف.

وشهدت الدقيقة 42 إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء لنجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد.

وكان أعلن تن هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تشكيلة فريقه التي سيبدأ بها مواجهة نظيره كوبنهاجن الدانماركي في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل على ملعب باركن “معقل الفريق الدانماركي”، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن

وبدأ فريق مانشستر يونايتد مباراته أمام كوبنهاجن بتشكيل مكون من:

أونانا - ماجواير - فيرنانديز - راشفورد - مويلاند - إريكسن - جارناتشو - دالوت - وان بيساكا - إيفانز - مكتوميناي

تشكيل كوبنهاجن الدانماركي

في المقابل، أعلن المدير الفني لفريق كوبنهاجن الدانماركي تشكيلة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وضم كلا من:

جرابارا - أنكيرسين - فافرو - ديكس - جيليريت - ليراجير - فالك - جونكالفيس - اليونسي - كلايسون - عاشوري.

ودخل مانشستر يونايتد اللقاء محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط، خلف بايرن ميونخ المتصدر بـ 9 نقاط، وجالاتا سراي صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد فريق كوبنهاجن في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا – دور المجموعات



ريال سوسييداد – بنفيكا 7:45 مساء - beIN Sports HD 3

نابولي – أونيون برلين 7:45 مساء - beIN Sports HD 2

كوبنهاجن – مانشستر يونايتد 10:00 مساء – beIN Sports HD 2

بايرن ميونخ – جالطة سراي 10:00 مساء– beIN Sports HD 5

ريد بول سالزبورج – إنتر 10:00 مساء – beIN Sports HD 4

ريال مدريد – سبورتنج براجا 10:00 مساء – beIN Sports HD 1

آرسنال – إشبيلية 10:00 مساء – beIN Sports HD 3

بي إس في أيندهوفن – لانس 10:00 مساء – beIN Sports HD 6